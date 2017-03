Pol Morales

Mientras en España ‘La voz’ avanza imparable en su fase de audiciones a ciegas, al otro lado del Atlántico se emite simultáneamente la tercera edición del ‘talent show’, que justo acaba de terminar el proceso de casting y comienza ahora a perfilar los equipos definitivos de Adam Levine, Cee Lo Green, Christina Aguilera y Blake Shelton. Las batallas se inician con un total de 64 aspirantes, a cada cual más prometedor, y con una novedad en la mecánica que aseguran le dará un cambio de rumbo al formato.

Aviso para navegantes. Si las voces de la versión española han sorprendido a buena parte de la audiencia, sólo hay que escuchar las que provienen de Estados Unidos para quedarse con la boca abierta. A continuación, os presentamos un ranking con los 10 aspirantes a ‘The voice’ más prometedores, entre los cuales seguro se encuentra el futuro ganador del concurso.

10. Julio César Castillo

Este mariachi afincado en Chicago sorprendió a los cuatro miembros del jurado interpretando en español ‘La bamba’, pero no lo suficiente como para que se giraran Adam Levine y Christina Aguilera. Finalmente, se sumó al equipo de Blake Shelton.

9. Gracia Harrison

Otra integrante del equipo de Shelton, esta vez plenamente inmersa en la música country, presentó esta impecable versión del clásico ‘I want to be a cowboy’s sweetheart’, que eclipsó a todos los ‘coaches’ excepto a Christina Aguilera.

8. Bryan Keith

Con su interpretación del ‘It will rain’ de Bruno Mars se fue ganando el giro paulatino de los cuatro sillones por estricto orden hasta terminar en Adam Levine. El líder de ‘Maroon 5’ fue finalmente el elegido, pasando a ser el primer integrante de su equipo en esta tercera temporada.

7. Devyn DeLoera

Se arriesgó con el hit de uno de los coaches, el ‘Ain’t no other man’ de Christina Aguilera, y aunque le costó más de un minuto ganarse el reconocimiento de la diva del pop (luego se sumaron el resto de compañeros), al final su torrente de voz se convirtió en una de las bazas de la cantante para ganar el concurso.

6. Michelle Brooks-Thompson

Un ‘talent’ musical no tiene ningún sentido en Estados Unidos sin la presencia de una diva negra que haga estallar los oídos del personal. Ella hizo lo propio con tres de los ‘coaches’, bordando el temazo de Tina Turner ‘Proud Mary’. Pero no estará sola en la lidia. De momento, forma parte del grupo de Adam, pero la competencia es feroz incluso dentro de su propio equipo.

5. Cassadee Pope

Aunque los nervios al ver girar todas las sillas le jugaron una mala pasada, cantó con enorme soltura el clásico de Natalie Imbruglia ‘Torn’. Tras la indecisión inicial, decidió unirse al equipo de Shelton, ganador de la segunda edición y amante de las voces femeninas intimistas.

4. Terry McDermott

Con su ‘look’ de Paul McCartney y su voz de Bono, este escocés fue de los primeros en ganarse el voto mayoritario de los coaches. Tres de ellos pulsaron por él tras oír su apabullante interpretación del tema de The Who ‘Baba O’Riley’, pero nuevamente fue Shelton el que sumó un nuevo vozarrón a su equipo.

3. Nicole Nelson

La gran contrincante de Michelle Brooks-Thompson es esta amante del yoga y de la vida orgánica que eclipsó el escenario con su intimista interpretación de ‘Hallelujah’. Ambas comparten torrente pero su registro parece mucho más amplio que el de su rival y compañera en el equipo de Adam Levine.

2. Trevin Hunte

Pocas cantantes se atreverían con un tema como el ‘Listen’ de Beyoncé. Él no sólo se atrevió sino que encima lo bordó, convirtiéndose en uno de los grandes descubrimientos de esta nueva temporada. Desató la euforia en el público, en el jurado (aunque Adam Levine se resistió) y finalmente escogió a Cee Lo Green, convirtiéndose en la mayor baza de su equipo.

1. Melanie Martínez

¿Un tema de Britney Spears como la mejor audición de ‘The Voice’? Sólo hay que oír la maravillosa versión de ‘Toxic’ que interpreta esta jovencísima artista para entenderlo. La misma personalidad que imprime a sus fotografías desprende su voz, sin duda, una de las favoritas para ganar el concurso. ¿Nueva victoria de Adam Levine?