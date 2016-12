El disco de ‘Gran Hermano 17’ ya está a la vez por un precio que ronda los 18 euros. Un doble CD que incluye 44 canciones.

Lista de canciones del disco de ‘Gran Hermano 17’

CD 1:

Los corazones perdidos – Cristian Guerrero.

Deja que te bese – Alejandro Sanz.

Safari – J. Balvin.

Quiero que sepas – Juan Magan.

Cuánto me duele – Morat.

Todas las promesas – Dasoul.

Yo quiero vivir – Manuel Carrasco.

Fuego – Juanes.

Hola – Joey Montana.

Gloria a ti – Rosario.

Sofía – Álvaro Soler.

Contigo – Antonio José.

Andas en mi cabeza Remix – Chino & Nacho.

Traicionera – Sebastián Yatra.

ShakyShaky – DaddyYankee.

Pídeme&.

Poco a poco – Henry Méndez.

Ruleta rusa – Kevin Roldan.

Vamos a bailar – De La Calle.

Aquí estoy yo – Adrián Rodríguez.

Rompo contigo -.

Dímelo al revés Remix&.

CD 2:

Take My Hand – Allan Ramírez.

Let Me Love You – Dj Snake.

Wherever I Go – One Republic.

Perfect Illusin – Lady Gaga.

Treat You Better – Shawn Mendes.

Perfect Strangers – Jonas Blue.

This Girl – Kungs.

Do It Right – Martin Solveig&TkayMaidza.

Good Grief – Bastille.

Great Escape (Anton Powers Remix) – TINI.

Summer Nights – Tïesto Feat. John Legend.

IntoYou – Ariana Grande.

Olé – John Newman.

Bonfire – Felix Jaehn Feat. ALAM.

Cool Girl – Tove Lo.

Gyal You A Party Animal – Charly Black.

Scars To Your Beautiful – Alessia Cara.

Run RunRun – JungeJunge Featuring Kyle Pearce.

You Belong – The Avener Featuring Laura Gibson.

Razor Blade – Eyes Of Providence.

Long Time – Soraya.

Human Nature – Gelab.

