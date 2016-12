Noviembre no suele ser un mes de cambio en televisión, los estrenos de otoño van llegando a su recta final, para quedar finiquitados antes de que llegue la Navidad. Pero hay miniseries o programas cortos que encajan de maravilla en esta época en la que los responsables de las cadenas están esperando a que llegue la parrilla navideña, en la que nos esperan películas de temática simple, repeticiones y especiales.

Nos centramos en noviembre, el mes que acaba de pasar y nos ha dejado algún que otro estreno, mientras que veteranas como ‘La que se avecina’, ‘Velvet’ o ‘La Voz’ se consolidan muy por encima de la barrera psicológica del 20% de share.

Entre las escasas novedades nos encontramos con ‘Masterchef Celebrity’ en La 1, que ha funcionado a la perfección, y muchos seguidores ya están pidiendo más programas con los mismos protagonistas. Loles León, Fernando Tejero y Cayetana Guillén Cuervo, entre otros, han hecho las delicias de los espectadores, tanto como personajes carne de reality show, como cocineros aprendices.

Los martes se han tenido que enfrentar a otro estreno de última hora, ‘Lo que escondían sus ojos’, miniserie de Telecinco. Una ficción histórica con un romance como telón de fondo, algo que nunca falla, y aunque solo se trate de cuatro episodios, parece que a la cadena le está funcionando para rellenar ese huequito que tenía pendiente hasta que empiecen las Navidades. ‘Masterchef’ le hace sombra, pero sus audiencias son más que aceptables, muy por encima de la media de la cadena. A ver si esto sirve para que Telecinco por fin estreno una de esas series que llevan un año en la recámara.

Otros no tan afortunados

TVE volvió a confiar en ‘Víctor Ros’, serie que en su primera temporada obtuvo datos correctos, pero que este año ronda el 10% de share, una cifra que a pesar de estar dentro de la media de La 1, no es suficiente si hablamos de una ficción costosa. Las críticas vuelven a ser positivas, dudo que eso le sirva para renovar por una tercera temporada.

Pero el estreno más desafortunado del mes ha sido el de ‘Fuera de Cobertura’ en Cuatro. El interesante programa de reportajes de Alejandra Andrade se mueve cerca del 5% de share en sus últimas emisiones, algo bajo hasta para el canal rojo. A Cuatro le está costando dar con la fórmula para revivir aquellos míticos programas que nos ofrecía ‘Callejeros’. No parece que este espacio vaya a conseguirlo, pero es muy atrayente y nos traslada a temas que no suelen tratarse a fondo en la televisión de nuestro país.

Algo parecido le ocurrió a ‘Amores Perros’ en el canal de Mediaset. El programa no pasó del 5,3% de share en su estreno, y no tardaron en pasarlo al sábado, donde tampoco destaca especialmente. Parece ser que la idea descabellada de buscar pareja junto a tu mascota no es tan atractiva como alguien pensaría en su momento en los pasillos de Cuatro. La idea de mover el debate de ‘Gran Hermano’ a los sábados tampoco cuajó en Mediaset, finalmente se echaron atrás antes de intentarlo. Jordi González sigue rondando el 15%, un resultado mediocre para un programa que suele dar mejores datos.

Por otra parte, volviendo a La 1, la cadena pública ha estrenado de la mano de Eduardo Aldán el espacio nostálgico ‘Espinete no existe’, un programa dominical que no cumple con las expectativas a lo que audiencia se refiere. El espacio no pasa del 8% de share, incluso por debajo de la media del canal, ahora que está en horas bajas.