17:45 – ‘Multicine’ estrena ‘La mejor fiesta de nuestra vida’

La directora de la empresa de eventos para la que trabaja Jenny se jubila y pretende que su sobrino Nick le sustituya, por eso le pide a Jenny que le enseñe a desempeñar su trabajo. Pero para Jenny es más un inconveniente y pronto surgen las primeras desavenencias. Lo cierto es que Nick, además de ser un hombre sorprendente y muy atractivo, tiene mucho talento por demostrar.

Título Original: BEST CHRISTMAS PARTY EVER, THE / País: USA / Int TORREY DE VITTO, STEVE LUND ,LINDA THORSON / Año: 2014/ Dtor.: JOHN BRADSHAW/ Duración: 86 minutos