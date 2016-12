’The Big Bang Theory’ y ‘Modern Family’ son dos de las comedias más longevas de la actualidad, y además gozan de gran popularidad y audiencia. Mientras que en España ambas se emiten a través de Neox, en Estados Unidos la primera la emiten en la CBS, y la de los Pritchett se puede ver a través de la ABC.

Vamos a comparar la situación de cada una de las ficciones, valorando el desgaste sufrido, la innovación o la evolución de los personajes. Hay quién lo tiene bastante claro, ¿y tú? ¿Con cuál te quedas?

’The Big Bang Theory’

Los freaks de Pasadena ya van por la décima temporada, y la estrella de la serie sigue siendo Sheldon Cooper. Sin él, ‘The Big Bang Theory’ no podría continuar, es impensable, de hecho, los guionistas ya están trabajando en una precuela que narraría la adolescencia del físico maniático.

La evolución de los personajes de esta serie ha sido muy significativa, y esos avances irremediables han supuesto la tumba de la comedia para muchos de sus seguidores. Hay quién afirma que la serie no ha vuelto a ser la misma tras la cuarta temporada, cuando los guiones se centraban en las parejas que se iban creando en el grupo de amigos, y no en sus frikadas.

En cambio, para algunos la aparición de Amy, y el protagonismo de Penny o Bernadette ha sido un revulsivo para ‘The Big Bang Theory’. Puede que la serie no se habría sostenido si en ella no hubiesen aparecido las chicas. No se entiende la necesaria evolución de Sheldon sin una Amy paciente que vaya de la mano con él. Algo parecido ocurre con la utópica relación entre Penny y Leonard, al bajito de gafas todo le sale redondo, se consigue ligar a la vecina buenorra y la tiene comiendo de la palma de su mano, aunque ella sigue siendo la que lleva los pantalones. El carácter de Penny es otro punto a favor de la comedia.

Diez años son suficientes para poder ir dando cierre a las tramas de este grupo de chiflados. Bernadette y Howie han tenido un hijo, Leonard se ha casado, Sheldon sigue avanzando a su ritmo, y Raj se ha convertido en todo un ligón. El hindú es un encantador de mujeres, que en las primeras temporadas no se atrevía ni a hablar con ellas, a no ser que hubiese alcohol de por medio.

‘Modern Family’

La sitcom de ABC no ha tenido grandes cambios en su elenco. Ocho años con los mismos personajes puede ser peligroso, pero en ‘Modern Family’ funcionan, porque son tan dispares y se les coge tanto cariño como espectador que no importa. Sin embargo, los niños han crecido, y que tuviesen cierta gracia con 10 años no implica que tengan que seguir siendo adorables cuando pasan la mayoría de edad.

El gran traspiés de ‘Modern Family’ está en el elenco infantil/juvenil, tal vez se libre la graciosa Lily, con su sarcasmo desde bien pequeñita, pero hasta Manny termina cansando con las mismas tramas que hace ocho años. Los hijos de los Dunphy es otra piedra en el camino de esa gran familia, porque el matrimonio sigue siendo de lo mejor de la comedia.

La evolución de los mayores ha sido menos visible que en ‘The Big Bang Theory’, el único cambio ha sido el de Gloria, que aparte de adaptarse más a la familia, ha traído al mundo al pequeño Joe. Jay también es más abierto ahora que en sus inicios, aunque sigue siendo el contrapunto de Gloria en muchas opiniones, o de su hijo Mitch, con el que congenia mejor que antes.

Las tramas de ‘Modern Family’ son dispares, de hecho los capítulos son muy irregulares, los hay todavía muy divertidos e ingeniosos, en los que hilan a la perfección las tramas, como ocurría en las dos primeras temporadas. En cambio, de vez en cuando se cuelan capítulos que empujan al aburrimiento, algo poco habitual en ‘The Big Bang Theory’.

Las dos son comedias dignas de ver, que pasarán a la historia de la pequeña pantalla, y que no puedes dejar de ver. Pero, ¿por cuál te decantas?