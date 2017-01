¿Confiarías la decisión más importante de tu vida a un grupo de extraños que asegura conocer la identidad de tu media naranja?

En ‘Casados a ciegas’, TEN pone a prueba el amor a primera vista y propone a varias parejas contraer matrimonio con auténticos desconocidos que, según un panel de expertos, tienen las condiciones para convertirse en el amor de nuestra vida.

La segunda temporada de este exitoso reality llega a TEN el martes a las 21.50 con doble episodio (el segundo se emitirá a las 22.45) en los que conoceremos a los nuevos participantes y seremos testigos de los primeros problemas.

En esta nueva tanda de episodios, los cuatro expertos analizan de nuevo gran parte de los aspectos de muchos candidatos, para valorar si son aptos para emparejarles con alguna persona a la que consideran compatible.

En la segunda entrega de la noche, se pasa a la segunda fase del experimento: los expertos ya han elegido a las parejas que finalmente se casarán, tras un estudio preciso. Se lo comunican a cada uno de ellos y ellos a sus respectivas familias. A continuación, comenzará la preparación de las bodas y empiezan a surgir los primeros inconvenientes.

La primera reacción de una de las participantes, Jaclin, no es muy buena: su pareja no es lo que esperaba y no se siente nada atraída por Ryan.

‘Casados a ciegas’ estrena temporada el martes a las 21.50 horas.