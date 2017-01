La quinta edición de la versión de ‘Gran Hermano’ con famosos ha arrancado bien. Las audiencias no han sido del todo alentadoras hasta el momento, pero el casting despunta como uno de los mejores en la historia de los realities de personajes populares. Tenemos artistas veteranos como Ivonne Reyes, Emma Ozores, Irma Soriano o Alonso Caparrós, y además el aliciente de ver a Toño Sanchís, tan criticado fuera, y a una Terelu que podría convertirse en la estrella de la edición sin ser concursante.

Tutto Durán

Empiezo por el único que realmente no ha entrado por ser conocido, aunque hay algún otro que tampoco lo es. Este cristalero amante de la música tiene como objetivo hacerse pasar por estrella del reggeaton. Los primeros días se ha mostrado aburrido, y peligra su estancia tras su nominación. Acercarse tanto a Toño le puede salir caro, aunque haya momentos en los que quiera recular y desconfíe del representante. Sería ideal verle en la calle el jueves.

Toño Sanchís

Ha empezado como el protagonista de la edición, y no podemos dejarle escapar tan pronto. Tiene a toda la casa en contra, todavía no han empezado a volar los cuchillos, pero sin él nos ahorraríamos muchas broncas y tiranteces, que siempre vienen bien en ‘GH VIP’. No es santo de mi devoción, parece que tiene todo demasiado calculado, y muchos de sus comentarios son desagradables, pero necesitamos a Toño unas semanas más en Guadalix.

Elettra Lamborghi

Una de las sorpresas de la edición. Parecía que solo iba a lucir palmito, pero a sus 22 años ha demostrado mucha más madurez que otros compañeros de concurso. Es espontánea, graciosa sin pretenderlo y un encanto de chavala. Espero que su continuidad en el concurso no peligre tras la injusta nominación a la que le han sometido sus compañeros.

Irma Soriano

Ya se intuía desde antes de que entrara que iba a ser una pesada. No para de hablar, y realmente no dice nada interesante, le encantan los dramas y ser la protagonista. Es la primera líder de una prueba semanal. Puede que terminemos cogiéndole el punto a sus dramas y los veamos hasta graciosos, o quizás acabemos hartos de ella rápido y se convierta en la segunda expulsada.

Daniela Blume

Puede que no sea tan espontánea como algunos creíamos. Daniela entró fuerte, es una chica simpática y cautiva con su voz y su sonrisa, pero se está pasando de rosca. Forzar una relación sentimental con cualquiera de la casa no es lo más sabio en ‘Gran Hermano’, ahora se ha centrado en Elettra, y sería precioso que surgiera de manera natural una relación entre ellas, hasta la italiana se ha asustado de la velocidad con la que va la locutora.

Aless Gibaja

El influencer puede resultar cargante, pero si le ves el lado gracioso al asunto es más llevadero. Aless es muy peculiar, y eso hace que destaque, siempre tiene buenas palabras e intenta estar positivo, aunque ha sacado también su lado más oscuro contra Toño, lástima que siempre lo haga a las espaldas. Lo que más me gusta de todo es la pseudo-carpeta que podría crear con el concejal del PP.

Sergio Ayala

Si Tutto Durán no es muy conocido, Sergio Ayala no es que lo sea mucho más. Es el “viceverso” de la edición, aunque tiene otro título, el de concejal de Medina del Campo, por el Partido Popular. No se ha mostrado mucho, pero parece un tipo corriente, algo introvertido y con ganas de vivir la experiencia. Es de los pocos chicos solteros, así que tiene dónde elegir, casi seguro que terminará liándose con alguien, hasta Gibaja podría estar entre sus opciones.

Alejandro Abad

En los primeros días el compositor me ha decepcionado. Abad la ha liado últimamente en el plató de ‘Sálvame’ cada vez que acudía al programa, y en ‘GH VIP 5’ se mantiene en la sombra de Toño. Con toda la caña que ha metido fuera a los triunfitos, y a otros artistas para los que ha compuesto, y en Guadalix parece un corderito. Supongo que no tardará en sacar su carácter, sino sería todo un bluf.

Alonso Caparrós

El presentador está recién casado, aunque no están en uno de sus mejores momentos profesionales. Sin embargo,es posible que tras esta edición de ‘GH VIP’ consiga un trabajo cómo ocurrió con Carlos Lozano, para eso bastaría con que se moje la mitad de lo que lo hizo el presentador de ‘Granjero Busca Esposa’. A Caparrós se le ve más neutral, sin mojarse tanto en las decisiones de la casa, pero esto solo ha comenzado.

Ivonne Reyes

Hacía tiempo que no veíamos en televisión a la venezolana, y a muchos nos sorprende que se haya animado a entrar en el VIP. Hasta el momento, lo más destacado es el porrazo que se pegó contra la cristalera de la casa nada más entrar.

Emma Ozores

Otra de las revelaciones de la edición. La actriz es adorable, se ve sincera, sin maldad, transmite buen rollo. Emma Ozores sería ahora mismo una de las posibles ganadoras de la edición. No obstante, este tipo de programas dan muchas vueltas, y lo que damos por hecho en cuatro días, se puede torcer en unas nominaciones, en una expulsión o en cualquier rencilla dentro de la casa.

Aly Eckman

La estadounidense ha mejorado su dicción, se desenvuelve mucho mejor en Guadalix que en el plató de ‘Hable Con Ellas’, y además es una de las más divertidas. La presentadora se muestra simpática, y está dispuesta a mojarse, tanto en las discusiones como en el amor; de hecho, ya ha declarado que le gusta Marco. Tal vez sea aconsejable que no corra, no le vaya a ocurrir como a Daniela.

Marco Ferri

Un chico muy soso que lo máximo que nos va a ofrecer es una carpeta. En el debate de ‘Gran Hermano’ no duró ni dos asaltos, fue fulminantemente eliminado porque no daba contenido, todavía no entiendo qué pinta en ‘GH VIP’, nos lo tendremos que comer con patatas. Ojalá tenga que retractarme de lo dicho, aunque lo dudo.