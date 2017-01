El actor Adrien Brody protagoniza el nuevo anuncio del Fiat 500X. Un spot con la canci贸n 鈥淥n an Evening in Roma” del famoso Michael Bubl茅. Un tema que podemos escuchar en su 煤ltimo disco “Nobody But Me”.

Anuncio Fiat 500X

Canci贸n del anuncio de Fiat 500X