Enero ha estado muy reñido, tanto por las cadenas que se disputan el liderazgo, como por las secundarias, Cuatro y laSexta, que hacía tiempo que no vivían una competición tan igualada. En medio se sitúa La 1. La última semana de enero ha estado repleta de cambios en parrilla, vamos a comentar todos estos movimiento lícitos, pero injustos para la audiencia que tiene que ser testigo del “todo vale”.

Telecinco

La más competitiva es la cadena principal de Vasile, a la que las Navidades y los festivos le sientan fatal. Tal vez por ello perdió en diciembre la primera plaza, y seguramente los primeros días de enero hayan dañado la media del canal de Mediaset. En vez de ponerse las pilas desde el inicio estrenando sus grandes apuestas, Telecinco ha optado por sacar la artillería los últimos siete días del mes.

Han duplicado la ración de ‘Got Talent’, que se estrenó bien en sábado, pero fue realmente un éxito en la noche del martes, superando el 20% de share. En menos de dos semanas se han ventilado cuatro programas del talent show, que a este paso no sobrevive a febrero, porque estará agotado. Y quemado, esta táctica puede sentar muy mal al formato.

La nueva edición de ‘GH VIP’ no está siendo tan polémica como las anteriores, y eso se nota en la audiencia, que no premia un buen casting. Por ello, Telecinco se ha visto obligada a dar un vuelco a la casa, metiendo en ella a Aída Nizar. Además, el Debate ha sido ya sustituido por una nueva entrega de ‘Las Campos’, también quemadísimas. Y el ‘Límite 48 Horas’ no pasó de un programa con el (también) omnipresente Jordi González.

Entre otras cosas, Telecinco también ha cambiado de día a Bertín Osborne, y con acierto; y ha estrenado, por fin, ‘Se Quién Eres’, que se mantiene correcta, pero sin ser el éxito con el que Vasile soñaba. En definitiva, si hay una cadena que ha movido ficha, y la parrilla a su antojo sin respetar a la audiencia, esa ha sido Telecinco.

Antena 3

La primera serie nacional del año se ha estrenado en Antena 3, cadena que realmente apuesta por la ficción española, comparando con el resto. ‘Pulsaciones’ no ha sido muy bien recibida, se ha ido desinflando hasta estancarse alrededor del 14% de share, un dato aceptable, pero algo mediocre para tratarse de la gran apuesta de la temporada para la cadena.

Tampoco funciona del todo bien en Antena 3 la tercera temporada de ‘Casados a Primera Vista’, el novedoso programa sorprendió en sus inicios, pero ahora resulta muy repetitivo. No obstante, tampoco le va del todo mal, cerca de la media del canal en todas sus emisiones, y sirve para rellenar otros programas como ‘Zapeando’.

Las mañanas siguen desiguales en la cadena de Atresmedia, Griso pisa los talones en muchas ocasiones a Ana Rosa. Las tardes tampoco son muy regulares, con sus seriales en buena forma, pero con los concursos en horas bajas. ‘El Hormiguero’ sí es un valor seguro en Antena 3, aunque lidera casi el 100% de los días, no siempre hace datos de quitarse el sombrero.

La 1

Pocos movimientos ha habido en el canal. ‘Masterchef Junior’ ha subido como la espuma en la recta final, y su sucesor parece que puede dar la sorpresa, al menos en su estreno, ‘El Gran Reto Musical’, ha estado por encima de la media del canal. Un programa sencillo que recuerda a ‘Furor’.

Otro estreno del canal ha sido la nueva temporada de ‘Cuéntame Cómo Pasó’, que regresa debilitada, pero posicionándose en buen lugar entre la competencia. Al menos su presencia impone más que lo nuevo de José Luis Moreno para la pública, ‘Reinas’. La serie de época ha recibido malas críticas, y la audiencia no le ha respaldado del todo en su piloto, con un escaso 11% de share, que habrá que ver cómo evoluciona las próximas semanas.

Cuatro y laSexta

Hacía años que no vivíamos un duelo igualado entre estas cadenas. laSexta se había afianzado el cuarto puesto del ranking, pero Cuatro se niega a ser la última, y se ha puesto las pilas este mes con varios estrenos, y con mucho cine que es lo que otorga puntos extra a ambos canales.

En los estrenos ninguna ha funcionado muy bien, aunque al menos Cuatro se ha deshecho del lastre que le suponía ‘Hazte Un Selfi’, que ha pasado por todas las formas y colores, le costaba subir del 2% de share. Lo nuevo de Luján Argüelles tampoco es para tirar cohetes, y ha sido fulminantemente eliminado de la parrilla, los lunes ya no se puede ver aquel despropósito llamado ‘Tú, yo y mi avatar’, que sobre el papel pintaba muy bien, pero la ejecución provocó vergüenza ajena.

El programa de Risto es más de lo mismo, otro “Chester” que dependerá de los invitados para subir la audiencia. Tal vez sea más dinámica que su última aventura en Cuatro, ya que cuenta con más voces, y varios invitados en un mismo programa. Calleja regresa con ‘Volando Voy’, se mantiene correcto y con buenas críticas, algo que le salva de la quema, porque la audiencia se ha ido desinflando, baja ya del 7% de share.

La política y el humor sigue funcionando en laSexta, aunque ‘El Intermedio’ ya no es lo que era, entre otras cosas por la competencia nueva de Sobera y Cárdenas, pisándole los talones. Además, ‘Tu Sí Que Sí’ ya es el primer fracaso del año, dando la sensación de estar bien un ‘Got Talent’ de televisión local.

Lo bueno de estas luchas encarnizadas por el poder en televisión es que las cadenas ofrecen cada día ofertas jugosas que hacen las delicias del espectador. Deseo que esto se repita durante un mes más, y veamos en febrero también nuevas series, programas y menos mareos con la parrilla, por favor.