‘Santa Clarita Diet’ (Netflix)

El 3 de febrero Netflix estrenó ‘Santa Clarita Diet’, una extraña comedia que mezcla las risas con el canibalismo más burdo. La ficción está protagonizada por Drew Barrymore, un fichaje que ha dado que hablar, puesto que hace años que la actriz no toma parte en un proyecto de gran magnitud, y mucho menos en la pequeña pantalla.

La trama se centra en un matrimonio que trabaja junto, como agentes inmobiliarios. Todo parece normal entre ellos, en su idílica vida en la periferia de Los Ángeles, hasta que de un día a otro algo cambia en ella, y la convierte en una especie de zombie con sed de sangre y destrucción.

A favor: Una serie original y fresca donde las haya.

En contra: ¿Y si es otra mamarrachada sobrevalorada antes de estrenarse?

’24: Legacy’ (FOX)

A principios de mes, el 5 de febrero, FOX estrenó la enésima secuela de la serie ‘24’. Este es el turno de ’24: Legacy’, que sigue la estructura de su predecesora, pero con un protagonista diferente. En esta especie de spin-off el protagonista es Eric Carter, un militar con problemas en la profesión, que como no podía de ser de otra forma se trasladan al ámbito personal.

La amenaza terrorista estará presente en la serie de acción, dónde no faltarán los tintes dramáticos y las persecuciones frenéticas que tan populares hicieron al mítico Jack Bauer.

A favor: La adrenalina vuelve en estado puro, aunque sin Bauer.

En contra: FOX está obcecada en revivir una serie que ya finalizó. Pasen página.

‘Big Little Lies’ (HBO)

Hablamos de una miniserie de siete episodios, algo que está muy de moda, pero que muchas veces no dudan en estirar para aprovechar el éxito. No sabemos si ‘Big Little Lies’ dará la campanada en HBO, lo descubriremos a partir del 19 de febrero, cuando se estrena en Estados Unidos.

El reparto es prometedor, con un trío de actrices todoterreno al frente: Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley. Darán vida a tres madres envueltas en un turbio asunto de infidelidad. Los secretos y la intriga tomarán protagonismo en este nuevo drama que abordará el bullying y la violencia de género.

A favor: Una premisa muy apetecible, con un casting muy ambicioso.

En contra: Que no caigan en el error de centrarse en un “producto para mujeres”.

‘Bellevue’ (CBC)

La canadiense CBC estrenará el 20 de febrero otra especie de miniserie que de momento cuenta con 8 episodios, y una historia cerrada. En ‘Bellevue’ nos metemos en la piel de la detective Annie Ryder (Anna Paquin), que está detrás de un caso que tiene en vilo a toda la pequeña ciudad en la que está ambientada la trama.

Todo comienza con la desaparición de un adolescente transgénero, conoceremos su entorno, su familia y a sus amigos. A medida que la investigación avance las cosas se irán complicando para Ryder, y para nosotros.

A favor: Un giro interesante a este tipo de thrillers, con un transgénero en el punto de mira.

En contra: Cada vez tenemos más series de este tipo, la saturación está cerca.

‘When We Rise’ (ABC)

Y seguimos con la temática LGTB, en este caso echamos la vista atrás, a la década de los 70, en pleno apogeo del activismo homosexual. Esta serie nos narra la cruda historia de las personas que estuvieron envueltas en el movimiento a favor de los derechos sociales y el respecto por la comunidad LGTB.

El elenco vuelve a ser de lujo, con Mary Louise Parker y Rachel Griffiths como el matrimonio protagonista, y con la participación de la aclamada Whoopi Goldberg. La miniserie de ocho capítulos se estrenará el 27 de febrero en ABC, y un día después llegará a HBO España.

A favor: Un elenco inmejorable, y una historia que siempre llega al corazón, y a la memoria.

En contra: Se han hecho muchas películas, incluso alguna serie, con el mismo telón de fondo.