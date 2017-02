Han pasado casi dos meses desde que cambiamos de año, y las cadenas generalistas solo han sido capaces de estrenar tres series nacionales, una por canal. Además, ninguna de ellas ha destacado de manera visible entre la audiencia, sin pasar la barrera del 20% en ninguna de sus emisiones, y desinflándose a medida que pasan las semanas.

Originalidad

‘Pulsaciones’ nos muestra una historia que hasta la fecha no habíamos visto en la pequeña pantalla. Puede que haya películas que traten el mismo tema, ese tan polémico sobre los trasplantes y el alma, que se lo digan a Mariló Montero, pero no hay series de este tipo. En cambio, ‘Sé Quién Eres’ tiene un argumento que nos es más familiar, en 2016 tuvimos un atracón de niños/adolescentes desaparecidos, y no parece que esta traiga nada nuevo.

Luego está ‘Reinas’ en La 1, la tercera en discordia, con una ambientación de época y una historia que mezcla los tópicos que ya hemos visto en otras ficciones del género. Nos vamos hasta el siglo XVI para revivir el enfrentamiento entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, sin que falten las escenas de cama y las zancadillas correspondientes.

Reparto

Siguiendo con la ficción producida por José Luis Moreno, en ‘Reinas’ cuentan con un reparto híbrido entre lo británico y lo español. La serie está coproducida por la BBC, y pronto se emitirá también en Reino Unido, si se atreven. De hecho está grabada en inglés, y con el doblaje pierden muchos puntos, a ver quién es capaz de aguantar ese sonido a lata.

‘Pulsaciones’ y ‘Sé Quién Eres’ tienen muchos aciertos en su casting, aunque también hay otros que resbalan, y también alguno que da la sorpresa. Es el caso de Martín Rivas, a veces Martiño, que luce muy bien en la serie de Telecinco, demostrando una evolución desde ‘El Internado’; o su compañero Àlex Monner, que evoluciona en la propia serie, en cinco capítulos ha dado unas zancadas de admirar. No hay palabras para Blanca Portillo, que ha cedido en protagonismo y no la vemos tanto como nos gustaría. En ‘Pulsaciones’, la pareja protagonista lo hace de sobresaliente, Leonor Watling nunca falla, y a su lado tiene a un buen Pablo Derqui.

Factura técnica

Suena antiguo alabar el salto que ha dado la ficción nacional en cuanto a imagen y sonido, aunque todavía les queda un trecho para alcanzar a británicos o americanos. Es de agradecer que las productoras se vayan tomando en serio este aspecto y no nos tomen el pelo con una realización cutre y unos fondos de cartón piedra. Además, en ‘Sé Quién Eres’ apuestan por exteriores, algo que siempre da vida a una serie, y se debería aplaudir más porque complica el trabajo del equipo, y les está saliendo de lujo.

‘Reinas’ tal vez resbale más en este punto, que lo compensa con un vestuario elaborado, acorde con la época, pero tiene detalles que chirrían y parece que estamos viendo una miniserie de tarde con bajo presupuesto. No me parece que ‘Reinas’ merezca el desembolso que la cadena pública ha hecho con este esperpento.

Audiencias

La líder entre las tres apuestas ha sido claramente la serie de Telecinco. Se estrenó con cerca del 19% de share, y ha ido bajando hasta rondar el 15%, una cifra correcta, pero nada que ver con lo que la cadena espera de una ficción de estas características, no olvidemos que es su único estreno, y no ha salido del todo bien.

Con ‘Pulsaciones’ pasa algo parecido, pero a la baja. La serie producida por Emilio Aragón ha tocado fondo, perdiendo más de 5 puntos desde su estreno, y bajando de la barrera de los dos millones de espectadores. Tal vez la culpa sea en parte de la hora de comienzo del prime-time en ambas cadenas, acercándose a las 23:00 horas, un despropósito.

Y para terminar, ‘Reinas’ ha sido el único estreno que se puede calificar como fracaso. Por muy baja que sea la media de La 1, sus expectativas serían más altas que marcar un 6,5. Al menos solo serán seis capítulos, y pronto podrán cerrar esta ficción, y centrarse en otras que dejaron en el olvido, con más suerte y seguidores.