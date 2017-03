Nunca una preselecci贸n de Eurovisi贸n dio tanto que hablar en Espa帽a. De hecho, m谩s de medio mes despu茅s de que proclamaran a Manel Navarro representante del festival europeo, muchos medios, eurofans y ciudadanos en general siguen hablando de aquella gala. Las alarmas saltaron cuando un d铆a antes de la emisi贸n de ‘Objetivo Eurovisi贸n’, TVE anunci贸 que un locutor relacionado con la carrera profesional de uno de los aspirantes formar铆a parte del jurado.

Manel fue el tercer artista m谩s votado por parte del p煤blico, pero el jurado decidi贸 finalmente que 茅l fuera a Kiev para representar a Espa帽a, o mejor dicho a RTVE. Otros canales de televisi贸n se han hecho eco de este curioso caso, como laSexta en sus Noticias y redes sociales, o ‘Cazamariposas’ en Divinity, siempre volcados con el festival, y este a帽o han investigado a fondo sobre el 鈥渆urodrama鈥.

Javier C谩rdenas tampoco ha dudado en seguir con el tema en ‘Hora Punta’, donde tambi茅n recibi贸 a los aspirantes d铆as antes de la angustiosa gala definitiva. Algunos de los protagonistas del culebr贸n musical tambi茅n han tenido su espacio en el sof谩 extralarge de M陋 Teresa Campos, como es el caso de Mirela y Manel.

Y hablando de ‘隆Qu茅 Tiempo Tan Feliz!’, despu茅s de reducir la duraci贸n del espacio, con la llegada de ‘Pasapalabra’ a los fines de semana, Telecinco no se ha quedado a gusto con el recorte y ha decidido seguir con la masacre. El canal de Mediaset no emitir谩 de ahora en adelante ‘隆Qu茅 Tiempo Tan Feliz!’ los domingos, por lo tanto, el equipo de la Campos se queda, de momento, con la tarde del s谩bado, y menor duraci贸n que hace unos meses. Las audiencias del programa nost谩lgico nunca han sido boyantes, lo extra帽o era que Telecinco no fulminara el espacio hace unos cuantos a帽os, puede que el nombre de M陋 Teresa Campos pese m谩s que la audiencia o calidad del programa.

Nuevos programas

Una de las 煤ltimas novedades del mes ha sido ‘Dani & Flo’, que aparece en Cuatro para robar seguidores a ‘Zapeando’. El programa de humor cuenta con dos veteranos que ya se encontraron hace a帽os en un espacio similar, y en la misma franja. Dani Mart铆nez y Florentino Fern谩ndez han empezado muy discretos su en茅sima andadura juntos, aunque al canal rojo no le ha venido mal, al menos han conseguido levantar el share de la sobremesa, un reto muy f谩cil, ya que era suficiente llegando al 3%.

En Antena 3 han apostado por una nueva edici贸n de ‘Top Chef’. El programa de cocina siempre empieza flojo y va sumando adeptos a medida que pasan las semanas. Sin embargo, es muy probable que este tipo de formatos vayan notando un desgaste evidente, ya no solo por las distintas variantes de ‘Masterchef’ que nos ha ofrecido La 1, el propio grupo Atresmedia explota a Alberto Chicote sin miramientos, no importa que sea en Antena 3, en laSexta o en las constantes repeticiones de Nova. No me extra帽a que el 煤ltimo programa de ‘Top Chef’ no pasara del 12% de share.

Las series se desinflan

En enero se estrenaron varias series nacionales, pero ninguna ha conseguido destacar especialmente. ‘S茅 Qui茅n Eres’ sigue siendo la m谩s vista, algo de lo que presume Telecinco, pero no creo que realmente haya cumplido con las expectativas. El 煤ltimo cap铆tulo del thriller se qued贸 en un triste 13,1% de share, y superando la barrera de los dos millones por los pelos. Se pueden consolar porque a Antena 3 le va a煤n peor con ‘Pulsaciones’, que ya ha bajado de la mencionada barrera, y ha marcado m铆nimos por debajo del 12%.

Y si nos ponemos en lo peor, siempre nos quedar谩 la ficci贸n de TVE, tanto ‘Reinas’ como ‘El Final del Camino’ no llegan a los dos d铆gitos, de hecho, cada vez se alejan m谩s de ellos. A rasgos generales, si tuvi茅semos que hablar de un ganador, ese ser铆a ‘Got Talent’, que arranca con los directos como l铆der, y adem谩s ha aguantado el tipo emiti茅ndose dos veces por semana en horario de m谩xima audiencia, y sin contar las repeticiones, que no han sido pocas.

Y por 煤ltimo, destacar los buenos datos de Risto con su renovado ‘Chester in Love’, aunque le siga superando ‘Salvados’. 脡vole ha vuelto con las pilas cargadas, pero se est谩 viendo obligado a conformarse con datos m谩s austeros que en las 煤ltimas temporadas.