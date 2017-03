Manel Navarro está muy satisfecho del resultado final del videoclip: “Me encanta, la imagen está muy cuidada, los paisajes son preciosos. Es el buen rollo de ‘Do it for your lover’ llevado a imagen: con playa, surf, colores cálidos… El objetivo es que los espectadores y todo el público europeo se contagien de esa alegría y felicidad”, afirma Manel, que se atreve a subirse a una tabla de surf y coger alguna ola. El videoclip se rodó en el norte de Tenerife.

“Sé hacer algo de surf, pero ver a Sofía encima de la tabla fue increíble, es muy buena. Además, rodar con ella fue un auténtico placer”, cuenta Manel en referencia a la participación en el videoclip de la joven promesa canaria Sofía de Tomás de Ascanio, la actual líder del ranking femenino de Surf. Y, aunque la historia del videoclip “no es una historia de amor de pareja, sino de amor en general”, el joven cantante señala que cree que “sí se intuye que al final va a pasar algo entre la chica y yo”, señala divertido.

Rodado en el norte de Tenerife, con sus paisajes verdes y montañosos salpicados de casas de colores, y en el atardecer de sus playas, el videoclip de ‘Do it for your lover’ desprende luz y buena energía. Un ambiente surfero e isleño, muy en la onda de Manel y la canción, que comienza con un viaje en jeep de un grupo de amigos.

“Fue genial trabajar con Manel Navarro en el videoclip, su actitud y energía es increíble y su forma de ser animó mucho a todo el equipo durante el rodaje”, ha destacado el director Mauri D. Galiano.

Estética surfera y alegre en el videoclip de Manel Navarro

“Después de escuchar la canción de Manel Navarro un par de veces tuve claro que le pegaba un ambiente veraniego y alegre. Es un tema que contagia muy buen rollo, así que todos pensamos que sería genial que el videoclip tuviera una marcada estética surfera”, explica Mauri D. Galiano, uno de los directores emergentes de referencia en el panorama nacional.

El lugar elegido para la grabación, Tenerife: “Porque es un auténtico paraíso. Es casi como tener un trocito de Hawai a menos de tres horas en avión desde Madrid. Buscábamos un clima tropical que era imposible encontrar en febrero en la península y Tenerife nos daba muchas opciones diferentes de localizaciones: paisajes verdes, volcánicos, playas increíbles… “.

El tiempo durante la grabación no ayudó a poder grabar íntegramente en la playa de Taganana, por lo que para rodar gran parte de la narrativa del videoclip y los planos del surf tuvieron que trasladarse hasta el sureste de la isla.

Rodado en 4K Digital, el videoclip de ‘Do it for your lover’ incluye espectaculares planos aéreos y una estética surfera lograda gracias a la utilización de objetos de los años 60 y 70 y texturas en la imagen que se asocian al cine de la época.