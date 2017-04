La parrilla ha vuelto a tambalear en marzo. Telecinco veía peligrar su reinado, que los últimos meses no se ha mantenido imbatible, como llevaba más de dos años siéndolo. Por ello decidió cambiar algunos de sus programas de ubicación, y cancelar otros. La gran damnificada de este mes ha sido Mª Teresa Campos. La veterana presentadora se ha quedado sin el longevo, pero para nada exitoso, ‘¡Qué Tiempo Tan Feliz!’. Además, el reality de ‘Las Campos’ ha llegado a su final con una cuota más cercana al 10% de share que al 20% que marcó en sus inicios. Y para colmo, Bigote Arrocet es el primer concursante confirmado para ‘Supervivientes 2017’.

Tu programación me suena

Dejando a un lado a la periodista malagueña, que a pesar de todo ha renovado su contrato con Telecinco para una larga temporada, en la cadena también han hecho limpieza de la “salvamización”. Los viernes ya no son ‘Deluxe’, su hueco lo ocupa con acierto la tercera edición de ‘La Voz Kids’, que mantiene un igualado pulso con ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’ en Antena 3.

Sin embargo, Jorge Javier no se ha quedado sin programa, su equipo, o parte de él, emiten ahora los sábados por la noche. ‘Sábado Deluxe’ tiene más parecidos con ‘La Noria’ que con su homónimo, con debates sobre actualidad y entrevistas con un tono más sobrio e invitados más prestigiosos que no van para airear trapos sucios, de momento. Esta renovación les está convirtiendo en líderes del sábado, algo que Telecinco no experimentaba desde hace años.

Por lo tanto, el movimiento de Mediaset ha servido para que se lleven marzo con distancia de su competidor. Aunque Antena 3 ha hecho todo lo posible por arañar unas décimas y acercarse al rival. Lo más destacado es el estreno de ‘El Árbol de tu Vida’, un espacio de entrevistas en el que Toñi Moreno se pone en la piel de Bertín Osborne y le copia hasta los invitados. Lo más chocante es que el estreno ha funcionado, pero no aporta nada nuevo. Ya veremos si mantiene el 14,5% de share, apuesto a que se desinfla frente a los especiales de ‘Got Talent’.

En cambio, en La 1 el entretenimiento no les funciona, a decir verdad, Jaime Cantizano no es que sea muy divertido, y tal vez el problema radique en el presentador andaluz. Sin embargo, son muchas otras cosas las que tiene en su contra el espacio llamado ‘Jugando con las Estrellas’, como el aroma a caspa. Niños, famosos que nos cansamos de ver en pantalla y pruebas simplonas, en otra época podría haber funcionado, pero no es ese el tipo de entretenimiento que busca el público en 2017.

Series y trolls

Antena 3 ha dado en la diana con el lanzamiento de la tercera temporada de ‘Allí Abajo’, la serie ha tocado (todavía no ha llegado a hundir) a ‘Sé Quién Eres’. En sus dos primeras emisiones se mantienen alejadas la una de la otra, con gran ventaja por parte de la comedia de María León. Está por ver si la recta final del thriller de Telecinco aprovecha el tirón y hace que los resultados se igualen las próximas semanas.

Otra serie que se ha estrenado con menos suerte, y mucha menos calidad, es ‘iFamily’. La 1 da luz verde a proyectos sin ningún tipo de criterio, es una comedia desfasada, con un humor de la década de los 90 y unos personajes manidos. Además, Antonio Resines vuelve a hacer de Antonio Resines, un despropósito que no ha avalado la audiencia.

Y cambiando de tercio, Cuatro y laSexta siguen su particular pelea. La cadena de Atresmedia suele sacar ventaja al canal rojo, pero este mes han estado más apretados. Por su parte, Cuatro ha empezado a emitir la segunda temporada de ‘El Xef’, con Dabiz Muñoz muy crecido, y alguna que otra crítica en las redes por su actitud, entre muchas ovaciones también.

Dabiz y Pedroche podrían llamar a Pedro García Aguado para capturar a sus trolls, ahora que el “hermano mayor” está conduciendo ‘Cazadores de Trolls’ en laSexta. Tanto el programa de Muñoz como el de Aguado superan el 8% de share, pasando de forma holgada la barrera de la media de cada cadena.