Este año la Semana Santa ha caído en pleno abril, y eso ha evitado que las cadenas estrenen programas en las últimas semanas. Además, algunas de las series o espacios que se estrenaron recientemente siguen su curso, como la batalla de los lunes entre ‘Allí Abajo’ y ‘Sé Quién Eres’. La comedia de Antena 3 saca ventaja al thriller de Telecinco, aunque la serie de Blanca Portillo no se achica, y en su recta final ha conseguido enganchar a más gente y subir el share de manera moderada.

Tras el final descafeinado de ‘GH VIP 5’, Mediaset ya tenía listo su siguiente reality show, ‘Supervivientes’. ¿A quién se le ocurrió programar la final de ‘GH VIP’ en Jueves Santo? El único objetivo era estirar el concurso lo máximo posible, y así ahorrarse un dato paupérrimo en Semana Santa con la película de turno, pero lo que consiguió fue la final menos vista del formato, y además se quedaron sin debate definitivo. Sorprendentemente, ‘Supervivientes’ está cosechando buenos resultados en sus primeros días de emisión, con un estreno prometedor, pero solo en audiencias, porque en la gala vimos las mismas caídas del helicóptero de todas las ediciones, y poco más.

Telecinco ya ha empañado toda su programación con las aventuras de la isla, tres prime-times de los que encima sale líder, así que no penséis que van a cambiar de estrategia. A los responsables de la cadena no les hace falta estrujarse los sesos, ya han completado tres noches con el mínimo esfuerzo, la pena es que los estrenos que están anunciando tal vez no vean la luz hasta la próxima temporada, ¿cuál será la víctima? ‘Perdóname’, ‘All you Need is Love… O no’, ¿o lo nuevo de ‘La que se avecina’?

En La 1 también están copiando lo peor de Telecinco, y no hablo de la salvamización de sus productos, al tiempo, sino del machaque continuo con su programa estrella, ‘Masterchef‘. El talent culinario presentado por Eva González se mantiene con buenas cifras en el prime-time, pero no tanto como para doblar su emisión a dos programas por semana. De esta forma no sólo queman el concurso, sino que se lo cargan en menos de dos meses, y matarían así a su gallina de los huevos de oro. TVE no está para desperdiciar sus pocos programas que pasan de las dos cifras, y a esto hay que sumarle las versiones del mismo concurso que hacen a lo largo del año, con famosos y con niños.

La media mensual de La 1 está en torno al 10% de share, un dato muy flojo, que no le permite competir con las grandes cadenas. Por eso, a estas alturas, la pública se debe contentar con el estreno de su nueva serie diario, ‘Servir y Proteger’, que pasó del 11% en su estreno, subiendo una pizca la media de la cadena en la jornada, y también en la franja de tarde, que no le termina de ir bien.

Antena 3 no ha acertado con su enésima edición de ‘Top Chef’, es un talent que suele ir ganando adeptos con el paso de las semanas, pero en este caso hasta Cuatro le ha hecho sombra con ‘Los Gipsy Kings’, que están arrasando cada semana. Lo que no funciona tan bien en Cuatro son sus tardes, a las que se suma ‘Gym Tony LC’, una extensión de la serie que todos teníamos olvidada, y no era necesario recuperar. Lejos de mejorar los resultados de la cadena, la comedia se une a los datos de ‘Dani & Flo’ para terminar de hundir la sobremesa y tarde de Cuatro, por debajo ya del 3% en algunas ocasiones. Necesita una renovación, y nosotros ya dimos unas cuantas ideas.

laSexta sigue centrada en política, no importa que sea internacional, porque las últimas semanas no han cesado los especiales sobre las elecciones francesas, que no han cosechado los datos esperados en su programación dominical. Bastante mejor le va a Mamen Mendizabal en ‘Más Vale Tarde’, que ha conseguido máximos de audiencia en lo que va de temporada con los nuevos escándalos de corrupción y la dimisión de Esperanza Aguirre.