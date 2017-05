La satisfacción que proporciona cumplir el objetivo de perder peso, las ventajas prácticas de tener un cuerpo más ligero y los beneficios para la salud física y mental de los nuevos hábitos adquiridos deberían convertir a las personas ‘ex obesas’ en las más felices del mundo. Sin embargo, después de todo el esfuerzo que han llevado a cabo para adelgazar, estas recompensas pueden resultar insuficientes ya que, en muchos casos, vienen acompañadas de un ruinoso efecto secundario: centímetros de piel que, a pesar de la pérdida de peso, no recuperan su forma original.

A los inconvenientes estéticos de esta situación, capaces de sumir en la depresión a quien lo sufre, se suman otros factores como el exceso de transpiración, que puede fomentar infecciones y crecimiento de hongos en los pliegues y dolorosas lesiones causadas por la fricción de la piel sobrante. ‘Mi vida con 300 kilos: cirugía final’, que DKISS estrena el jueves 4 de mayo a las 21.45 horas, es otro programa de ‘sobrepeso extremo’ que muestra la vida de personas atrapadas en esta dramática situación tras haber perdido decenas de kilos. Movidos por la desesperación, deciden solucionar su problema de un modo drástico: sometiéndose a una dermolipectomía, una intervención quirúrgica para eliminar el exceso de piel.

Este nuevo programa se suma a todos los ya emitidos sobre ‘sobrepeso extremo’ en DKISS, un género que es el que más contribuye al rendimiento de la cadena (26%). Estos contenidos ya empezaron a brillar en septiembre con el estreno de ‘Mi vida con 300 kilos’ (1.4% de share) y su secuela ‘Mi vida con 300 kilos: ¿qué pasó después?’, que corona el pódium de los programas más vistos de DKISS con un 1.3% de share.

‘Mi vida con 300 kilos: cirugía final’

A lo largo de este programa, iremos conociendo las excepcionales situaciones personales de diversos ex obesos que en su día se sometieron a una operación de bypass gástrico para perder peso de forma masiva y ahora se enfrentan a los problemas del exceso de piel. Vergüenzas, agobios, miedos, dolores, juicios, humillaciones, desesperanzas, inseguridades y desmoralizantes pérdidas de confianza son el pan de cada día en sus vidas, una pesadilla lo suficientemente tormentosa como para animarles a acudir el quirófano en busca de una solución.

Luana, de 31 años, protagonista del primer episodio, explica lo a disgusto que se encuentra con su cuerpo tras someterse a una operación en la que le introdujeron un balón gástrico y conseguir librarse, con dieta y ejercicios, de 77 kilos: “Piensas que al perder peso todo va a ser maravilloso y vas a conseguir ser una persona normal. Pero la verdad es que mi piel sobrante es desagradable y la odio”, explica. “Tras conseguir el reto de perder peso, esperaba que mi vida cambiara a mejor, esperaba sentirme más viva. Pero tras la alegría inicial por el cambio, me di cuenta de que algo no iba bien. El exceso de piel era muy desagradable y me hizo avergonzarme, sentirme muy sola e incapaz de hacer nuevos amigos. Cuando la gente mira mi cuerpo me siento extremadamente incómoda”, asegura.

Además, las dificultades de Luana van más allá la estética: “uno de mis principales problemas es mantener mi piel limpia e hidratada. Tengo que cuidar zonas de las que otras personas no tienen que preocuparse, porque tengo pliegues en los que la piel se roza”, explica. Además, el odio que siente hacia su cuerpo también ha afectado a su relación de pareja: “no quiero que nadie me toque ni me mire, porque me siento incómoda”, asegura entre sollozos.

“Cuando me miro al espejo, no me gusta lo que veo. Y no hay dieta o ejercicio que pueda hacer desaparecer mi exceso de piel. La cirugía es la única solución, la única salida que me queda. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien me ha dado esperanzas para arreglar mi cuerpo”, concluye emocionada.

En sucesivas entregas, veremos otros muchos casos, como el de Tim, que después de perder más de 99 kilos, ve desesperado cómo su piel sobrante le está impidiendo convertirse en un gran padre, que es una de sus mayores preocupaciones. A través de la eliminación quirúrgica de la piel, conseguirá una transformación completa de su cuerpo. También veremos el caso de Megan, que esconde más de 22 kilos de piel debajo de su ropa y cuya única solución es la cirugía.

‘Mi vida con 300 kilos: cirugía final’ se estrena el jueves 4 de mayo a las 21.45 horas en DKISS.