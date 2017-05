Los personajes más surrealistas y pintorescos de la televisión están integrados en ‘Twin Peaks’. La serie de los 90 regresa 25 años después con su tercera temporada, y aunque son pocas las cosas que sabemos sobre los nuevos episodios, algunos ya estamos ansiosos por reencontrarnos con los icónicos personajes que no olvidaremos jamás. Aquí van diez de ellos:

1. Dale Cooper

Esta lista no se podía abrir de otra manera. El inspector que lleva el caso de Laura Palmer es un tipo serio e intrigante, además tiene unas manías de libro, como hablarle a una grabadora a todas las horas del día o no despegarse de su taza de café, y si es con un donuts mejor. Kyle McLachlan volverá a meterse en la piel del agente Cooper, y después del desenlace de la segunda temporada hay muchas ganas de saber cómo ha continuado la vida de este misterioso hombre.

2. Laura Palmer

La actriz que dio vida a la mítica joven fallecida va a volver a ‘Twin Peaks’. Ya avisó en la sala roja que se reencontraría con el agente 25 años después, y lo prometido es deuda. Los flashbacks y las paranoias de los personajes estarán a la orden del día en la serie de Showtime. Además, esta actriz también interpretó el papel de la prima de Laura, Maddie Ferguson, fue algo ridículo y no creo que vuelva a aparecer, nos conformamos con un guiño.

3. Audrey Horne

La hipnotizante Audrey ha crecido, y ya hemos visto en otras series cuál ha sido su evolución física. Seguramente siga colgada por el agente Cooper, y será divertido ver en qué ha terminado la pizpireta hija del millonario señor Horne, ¿tendrá toda la fortuna de su padre? ¿Habrán caído en bancarrota? Seguro que Audrey tiene mucho que contar, y si es con la inconfundible música que ponían cada vez que aparecía en escena, mejor.

4. Matrimonio Palmer

El más destacado es Leland Palmer, aunque su esposa no se queda atrás, con aquellos gestos de desquiciada, y no es para menos porque no solo ha perdido una hija, sino que todo a su alrededor se convierte en una pesadilla. Los padres de Laura actúan muy diferente tras la muerte de la joven, él intenta pasar página de manera drástica, de hecho hay dos Leland en ‘Twin Peaks’, y los que lo hayan visto lo entenderán; ella no sale de la burbuja de sufrimiento.

5. Lady Leño

No podía faltar esta fantástica señora que predecía el futuro según lo que le susurraba el tronco del que no se separaba. La actriz que se metió en la piel de Margaret Lanterman ha fallecido recientemente, pero pudo hacer acto de presencia en algún episodio de la nueva temporada de ‘Twin Peaks’ en Showtime. Disfrutemos entonces de las últimas escenas de Lady Leño en la serie.

6. Shelly Johnson

Seguramente haya cambiado de apellido, y muchas otras cosas. La guapísima camarera estaba casada con un maltratador que le hacía la vida imposible, celoso compulsivo. Ella ha sido el personaje más angelical de la serie, y ahora que estamos acostumbrados a ver a la actriz que la interpreta en papeles de villana, va a ser difícil recuperar la esencia de Shelly en Mädchen Amick.

7. Denise

Fue un shock para los que vimos ‘Twin Peaks’ en la década del 2000. Denise es un personaje transexual interpretado por David Dochovny, y sorprende ver al actor de esa guisa. La verdad es que no se curraron mucho el estilismo de Denise, básicamente era Duchovny con peluca, pero pasó a la historia. Introdujeron este personaje de manera natural, y está en nuestras retinas porque se trata del protagonista de ‘Expediente X’, sino ni eso.

8. Nadine Hurley

Otra mujer alocada, en este caso diagnosticada. Nadine está anclada en la época del instituto, creía que era una adolescente. No sabemos si seguirá con ese trastorno o lo habrá superado. Sobre todo se le diferenciaba por el parche que llevaba en uno de sus ojos. Hiperactiva, consentida y como una regadera, así era Nadine.

9. Bob

Se trataba de un espíritu malvado que hacía de vez en cuando acto de presencia en ‘Twin Peaks’. Todo comenzó por un error de cámara, sin querer reflejaron la figura de un trabajador de la serie en pantalla, y como les gustó el efecto empezaron a usar este recurso. El que se coló fue al que hoy conocemos como Bob, que se llegó a convertir en uno de los personajes más reconocibles y bizarros de la ficción.

10. El enano bailarín

Y cierra la lista el personaje más perturbador de ‘Twin Peaks’, el enano bailarín. No dudamos que regresará, y en la inconfundible habitación roja, seguro. Este tipo habla un idioma raro, que realmente se trata del inglés leído al revés, como si estuviese haciendo esfuerzos por convocar al mismo Satanás. Da miedo, y por eso gusta, porque la esencia de ‘Twin Peaks’ es una mezcla de cosas y personas raras, una atmósfera inquietante que regresará este fin de semana a Showtime.