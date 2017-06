‘Riviera’ (Sky Atlantic)

En esta serie británica la protagonista es Julia Stiles, que se meterá en la piel de Georgina, una mujer que se casa con un multimillonario que muere en extrañas circunstancias un año después de contraer matrimonio. Georgina quiere descubrir todo acerca del crimen que acaba con la vida de su marido, para ello entrará en un juego peligroso que tendrá como telón de fondo la Costa Azul.

El 15 de junio se estrenará en Sky Atlantic. La mafia rusa, el misterio y la muerte se convertirán en el eje de Georgina, después de vivir un año idílico en un lugar lleno de paz y abundancia. Pero eso se acabó.

A favor: Iwan Rheon también participará en el thriller.

En contra: La única novedad que encontramos en el argumento es el enclave. No goza de originalidad.

‘The Mist’ (Spike)

El 22 de junio seremos testigos del resultado de la enésima obra de Stephen King que da el salto a la pequeña pantalla. En este caso se trata de la popular ‘The Mist’, que hace unos años ya se adaptó para el cine. La serie narra la vida de los habitantes de un pueblo de Maine, que deben afrontar la llegada de una extraña niebla que invade la población.

Muchos de los personajes se refugiarán en un supermercado, otros también en la iglesia o en el centro comercial. El objetivo de los protagonistas será mantenerse alejados de la niebla, y de lo que ésta esconde en su interior.

A favor: El halo de misterio e intriga puede enganchar, sobre todo en el piloto.

En contra: Las novelas de Stephen King no suelen funcionar en televisión, es difícil que se sostenga durante una temporada completa.

‘GLOW’ (Netflix)

¿Recordáis a las campeonas de lucha libre de los años 80? Es como si los protagonistas de “Pressing Catch” fuesen a aparecer en una serie de Netflix. En este caso van más allá, no hay más que decir que la creadora de la ficción es Jenji Kohan (‘Orange is the New Black’).

‘GLOW’ seguirá a una de las actrices que formó parte del popular show, que batió todos los records en los 80. En él se mostraban los combates entre varias actrices, modelos y cantantes, y gracias a lo nuevo de Kohan seremos testigos de lo que se cocía tras las cámaras, a partir del 23 de junio.

A favor: De la mano de Kohan puede salir una maravilla, como ya ocurrió desde ‘Weeds’.

En contra: El mundo del wrestling resulta poco llamativo, y apenas vistoso para una serie de hoy en día.

‘El Jardín de Bronce’ (HBO)

Esta producción original de HBO está completamente rodada en Argentina. El protagonista será el actor Joaquín Furriel, y se podrá ver al otro lado del charco a partir del 25 de junio. Un día después llegará a HBO España, y así podremos disfrutar del nuevo thriller policial para el verano.

La ficción narrará la desesperada lucha del arquitecto Fabián Danubio por recuperar a su hija, quien ha desaparecido de forma inexplicable, y sin dejar rastro. Fabián inicia una búsqueda con la que se obsesiona, desligándose de las fuentes policiales, que no dan con las respuestas oportunas. Basada en la nóvela homónima.

A favor: Puede convertirse en el nuevo placer para amantes del género.

En contra: Otro padre buscando a su hijo/a de forma obsesiva y con giros quizás ya no tan sorprendentes.

‘Gypsy’ (Netflix)

Nos topamos con otro thriller psicológico, parece que en verano no quieren que descansemos la mente, y las cadenas han programado unas cuantas historias llenas de engranajes y personajes complejos. En ‘Gypsy’ la protagonista es Naomi Watts, que dará vida a Jane, una psicóloga que comienza a desarrollar relaciones íntimas e ilícitas con algunas de las personas que forman parte de las vidas de sus pacientes.

Los diez episodios estarán disponibles en la red streaming a partir del 30 de junio. Este mes Netflix está que lo tira.

A favor: Naomi Watts es un valor seguro como estrella de la producción.

En contra: El argumento no parece arriesgado, ni siquiera es llamativo sobre papel.