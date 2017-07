‘Supervivientes’ ha llegado a la recta final y ya solo quedan cuatro concursantes. Llegados a este punto, quién más quién menos, ha sacado lo mejor de sí mismos para colarse en la final. Pasar desapercibido no sirve en la última fase del concurso, por eso todos desean ser nombrados por Jorge Javier en cada gala.

José Luis

Todo un superviviente. Es el merecedor del premio, aunque la salud ha jugado en su contra durante una semana, y esto le puede arrastrar al precipicio en el concurso. José Luis ha estado desintoxicándose de los compañeros, desconectando del entorno isleño y cobijado de la lluvia y el sol durante este tiempo. José Luis es el idóneo para ganar, siempre dispuesto a trabajar para los demás, no ha parado de pescar, y tampoco podemos poner en duda su mano en la cocina, de la que encima el resto no ha parado de quejarse. Que muevan el culo.

Alba

Empezó muy fuerte, con su madre al lado se creció, con todo su grupo en contra. Tras el abandono de Lucía, Alba ha cambiado drásticamente, incluso estuvo varios días de hotel porque quería marcharse. Debió tener una conversación importante con la organización, y la modelo regresó sin polémicas, siendo un auténtico seto. Esto le ha servido para llevarse bien con los compañeros, aunque como espectador está siendo un verdadero bluf. Por no hablar de que no pega ni golpe.

Laura

La Matamoros estaba pasando sin pena ni gloria, tal vez fuera parte de su estrategia. Hace un par de semanas Laura despertó y empezó a comportarse como en ‘GH VIP’, una maleducada. Es bastante insoportable que eleve su tono de voz en cada discusión, y se pasa el día criticando a unos y otros tumbada en la arena. Aprovecha los directos para destacar y meterse donde no le llaman, sabe que tiene un gran apoyo en Telecinco, sobre todo por las tardes.

Iván

Cumple con el perfil de ganador. Un chico joven, prácticamente desconocido y gana casi todas las pruebas. Así fueron los últimos vencedores del reality, de los que es difícil acordarse del nombre. Empezó con mal pie, en su vídeo de presentación se presentaba como un chulo prepotente, y tampoco es que hayamos conocido a un Iván diferente, su actitud deja que desear en muchas ocasiones, pero como gana pruebas parece que gusta al público.

Los ‘Supervivientes’ que estuvieron cerca de la final

Kiko

El novio de Gloria Camila se quedó solo y desterrado en la denominada Casa del Árbol. ‘Supervivientes’ se trata de sobrevivir, obviamente, pero es importante llevarte bien con los compañeros, algo que Kiko no ha logrado, ni siquiera ha puesto empeño. Se ha mostrado egoísta, pensando solo en su pareja, conviviendo como siameses.

Juan Miguel

Empezó como el bufón del grupo, algunos le rieron las gracias sin ser chistoso, sin caer en la cuenta de que el ex de Karina solo provoca carcajadas cuando el presentador se mete con sus kilos de más. En la recta final, Juan Miguel ha sacado su lado más oscuro, enfrentándose a Alejandro y quejándose de que Alba le haya elegido a él para intercambiar su premio en una prueba de recompensa. Mendigar no salir nominado es muy triste, no importa que tu nieta vaya a Eurodisney, salvarte de una nominación es un privilegio, no es algo que se deba regalar por pena.

Alejandro

Ha pasado por el concurso sin pena ni gloria, por mucho que pretenda destacar a costa de vender a su amiga Laura. Tampoco ha dudado en salvarse el pellejo, demostrando ser bastante egoísta, solo por no salir a la palestra. No sirve que en el directo del jueves pida autonominarse, cuando acaba de darlo todo para convertirse en líder. No cuela, si vas a ser un traidor o vas a ganar a toda costa mejor hazlo con todas las de la ley, y no te escudes a la sombra de Laura Matamoros durante más de dos meses de concurso.

Paola

La italiana tiene más vidas que un gato. Ha sido expulsada en dos ocasiones, pero la organización decidió que siguiese en el juego como una concursante de pleno derecho. Pero agradezco que nos hayan dado la oportunidad de conocer a este personaje, su risa, su itañol y la forma de picarse en cada juego se han convertido en un clásico de esta edición, es ‘Supervivientes’ en estado puro, hasta con esas discusiones subidas de tono y la mala leche que gasta.