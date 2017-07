¿Qué presentador te gustaría para 'Operación Triunfo'? Mercedes Milá Nuria Roca José Mota Javier Cárdenas Alaska Alonso Caparrós Mariló Montero Roberto Leal Otro/a



Probablemente en otoño ya estén abiertas las puertas de la nueva academia de ‘Operación Triunfo’, esta vez de vuelta a La 1, su origen. Gestmusic se pasará el verano buscando nuevos talentos a los que la audiencia se irá enganchando. Lo que TVE todavía no ha anunciado ha sido el nombre de la persona que conducirá las galas semanales, y teniendo en cuenta la cantera de presentadores de la pública, y descartando rostros del pasado como Anne Igartiburu o Jaime Cantizano, estos son los posibles presentadores de la nueva edición de ‘OT’, raros pero posibles.

Javier Cárdenas

En TVE están muy contentos con los resultados que el catalán está cosechando en el access prime-time de la cadena principal del grupo. Además, en su espacio diario ha dado cabida a un número importante de ex triunfitos; y por si eso fuera poco, Cárdenas graba sus programas de radio y televisión en Barcelona, misma localización donde se rodaba ‘OT’ en sus anteriores ediciones.

Puede que juegue en su contra la mala relación que tiene con Gestmusic, salieron a la luz unos cuantos reproches, dimes y diretes entre el presentador y la productora, y eso hará difícil que el polémico comunicador consuzca el talent show.

Alaska

Todos conocemos las limitaciones de la cantante a la hora de ponerse al frente de un programa de televisión. Ya presentó una gala de selección para Eurovision hace años en el mismo canal, en directo, y demostró que eso no es lo suyo. Sin embargo, TVE ha seguido apostando por Olvido en otras ocasiones, como en uno de sus programas de La 2, o de colaboradora en distintos espacios. Se podría decir que es amiga de la cadena y está ligada a la música, dos bazas que le podrían situar en el plató de ‘OT’, o no.

José Mota

Seguimos con candidatos bizarros que ni siquiera son presentadores, a Mota le conocemos por su faceta de humorista, y eso podría darle un valor añadido a ‘OT’. Diferenciaría el resto de ediciones de esta nueva etapa con una cara rompedora y totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Si el humorista quisiera, tendría la ocasión de cambiar de registro, sin perder ese toque personal que seguro sabría darle. Lo que no es tan seguro es que los seguidores del talent show pasen por el aro, aunque recordemos que la última que lo intentó fue Pilar Rubio.

Mercedes Milá

Ligada casi dos décadas a Mediaset, y ahora saltan los rumores que apuntan que podría mudarse no sólo a la competencia, TVE, sino a la némesis de su querido ‘Gran Hermano’. Al principio podría ganar adeptos, y muchos curiosos se asomarían a estas galas para ver cómo la periodista se desenvuelve en un plató completamente diferente, presentando un show de talentos, después de tantos años polemizando con las entrevistas de ‘Gran Hermano’. En su contra tiene los detractores que no han tardado en salir, acusando a la cadena pública de pagar un sueldo desorbitado a la presentadora, con el dinero de todos. Y eso que todavía no se ha confirmado.

Alonso Caparrós

Desde que saliera de ‘GH VIP’, anda a caballo entre el plató de ‘Hora Punta’ y el de ‘Sábadao Deluxe’. El que fuera presentador de ‘Furor’ tiene un perfil muy parecido al de Carlos Lozano, y puede que 16 años después Gestmusic busque otra cosa totalmente diferente, pero Caparrós estaría dispuesto, no hay duda. Juega en su contra su participación en el reality de famosos, a La 1 no le gustó que Lozano lo hiciera el año pasado, y tal vez por eso no contó con él para los especiales sobre ‘Operación Triunfo’.

Nuria Roca

La opción menos bizarra de esta lista, además, la valenciana ya presentó en Cuatro ‘Factor X’, nada más y nada menos que durante dos ediciones. La locutora también está ahora en La 1, al frente de ‘Fantástico Duo’, un programa que tiene los días contados, otro fracaso televisivo más para la guapa presentadora. Roca tiene tablas, y derrocha simpatía y buen rollo, tal vez sea algo sosa para levantar un show como ‘OT’, pero al final lo importante son los concursantes, ella podría formar parte de las galas, lo veo.

Como candidatos extra nombraría a Mariló Montero, que ahora está alejada de la pequeña pantalla, y podría regresar por todo lo alto con ‘OT’. Quien realmente no es una opción bizarra y tiene muchas papeletas para ponerse al frente es Roberto Leal, fresco, correcto y con energía.