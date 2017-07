Divinity acogerá el estreno de las películas ‘Curso para novias’ y ‘Campanas de boda’ y la emisión de los filmes ‘Planes de boda’, ‘Que detengan esa boda’ y ‘Dos madres y una boda’. Todas estas películas se emitirán dentro del slot cinematográfico ‘Sofá, Cine y Divinity’ y en su anuncio escuchamos la canción ‘Girls Just Want To Have Fun’ de Cyndi Lauper.

Anuncio especial bodas de ‘Sofá, Cine y Divinity’

Canción anuncio del especial bodas de ‘Sofá, Cine y Divinity’

Así es el especial bodas de ‘Divinity’

‘Sofá, Cine y Divinity’ rendirá tributo a las bodas estivales, ofreciendo durante la semana su primer ciclo cinematográfico, un evento especial de programación en el que el género nupcial será el gran protagonista de las tardes de Divinity.

El ‘especial bodas’ del slot cinematográfico del canal femenino arrancará el lunes 24 de julio a las 17:00 horas con el estreno de ‘Cursos para novias’, comedia romántica que narra la historia de una joven que acude a un campamento nupcial para prepararse para su boda, donde conoce a un hombre encantador y se cuestiona la compatibilidad que tiene con su prometido. El estreno de ‘Campanas de boda’ (martes 25 de julio), filme en el que dos jóvenes ejercerán de dama de honor y de padrino en la boda de sus respectivos amigos, evento en el que iniciarán un inesperado romance, formará parte de la cartelera del canal.

Otros de los títulos serán: ‘Que detengan esa boda’ (miércoles 26 de julio), en la que una joven regresa a Seattle para tratar de impedir la boda de su tía Belle con un veterano y mujeriego actor; ‘Dos madres y una boda’ (jueves 27 de julio), largometraje en el que una prometida, inmersa en los preparativos de su boda, anuncia a su madre que desea aprovechar el feliz acontecimiento para encontrar a su madre biológica; y ‘Planes de boda’ (viernes 28 de julio), película en la que Jennifer López encarna a una atractiva una wedding planner que se enamora de uno de sus clientes, un apuesto médico al que da vida Matthew McConaughey.

Completando este evento especial, Divinity ofrecerá el próximo martes 25 de julio ‘El día de la boda’ (a las 22:30 horas), con Debra Messing y Dermot Mulroney en el elenco principal y que narra la historia de una joven neoyorquina que decide viajar a Londres para asistir a la boda de su hermana acompañada de un apuesto joven, al que contrata para que finja ser su novio.