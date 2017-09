Hoy se ha conocido que desde el domingo ya hay 100 personas en la casa de ‘Gran Hermano Revolution’. La nueva edici贸n del reality rompe todos los esquemas con este comienzo.

As铆 han reaccionado los seguidores del concurso en twitter:

https://twitter.com/mediasetcom/status/909758864853209088

Pues as铆 de primeras, lo de meter a 100 personas sin ver sus entradas y primera horas en directo me parece una cagada #GHRevolution

Las cien personas, no veremos la entrada, uno de ellos est谩 activo en instagram cuando no puede… no entiendo nada #GHRevolution

— Beth (@BethGH_) September 18, 2017