‘Suburra’ – 6 de octubre

Italia también se ha sumado a la fiebre de Netflix. ‘Suburra’ será la primera serie del país en forma de bota para Netflix, y no podían tratar otro tema que no sea la conspiración y la delincuencia, vinculada, como no, con redes de la mafia.

La historia se centra en los alrededores de Roma, dónde tres jóvenes lucharán por hacerse con parte del control de la capital, y sus negocios más turbios. Cuenta con parte del equipo y la producción de la exitosa ‘Gomorra’. Se ha presentado en el Festival de Venecia.

A favor: ‘Gomorra’ fue, y sigue siendo, excelente, imposible resistirse a una serie que beba de ella.

En contra: En noviembre se estrena la tercera temporada de la original, y en septiembre acabamos de ver lo último de ‘Narcos’. ¿Demasiado trapicheo?

‘Dynasty’ – 11 de octubre

El popular drama de los 80 ‘Dinastía’ tendrá su reboot en The CW muy pronto. Dos familias enfrentadas por el control del poder y la acumulación de fortuna. Los Carrington y los Colby regresarán con aires renovados, sus historias se ambientarán en la actualidad, pero sin perder ese toque sofisticado que caracteriza al producto.

El eje del conflicto serán dos mujeres, Fallon Carrington, la hija del multimillonario Blake Carrington, y su futura madrasta, Cristal, una mujer que se casa con uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Las peleas y los golpes bajos están asegurados.

A favor: Como mínimo crea curiosidad, para comprobar cómo han redirigido la mítica ficción.

En contra: En pleno 2017 no tiene mucho sentido rescatar una telenovela poco acorde con la oferta actual.

‘Mindhunter’ – 13 de octubre

Volvemos a Netflix, que sigue apostando por nuevas series, en este caso una ficción creada por David Fincher, y protagonizada por Anna Torv (‘Fringe’) y Jonathan Groff (‘Looking’). Este original thriller se basa en la vida del ex agente especial del FBI John Douglas, el mismo que persiguió a algunos de los más famosos asesinos en serie.

Las técnicas innovadoras del protagonista son la baza fuerte de ‘Mindhunter’. Nos ayudará a meternos en la mente de los psicópatas, centrándonos en una siniestra investigación.

A favor: Interesante proyecto en el que van a involucrar al espectador.

En contra: Si estás saturado de thrillers y crímenes no la veas.

‘Babylon Berlin’ – 14 de octubre

El canal Sky estrenará en Alemania esta serie que un día después llegará a España de la mano de Movistar+. El primer capítulo será doble, y la temporada completa la compondrán 16 capítulos, centrados en el Berlín de los años 20.

‘Babylon Berlin’ está basada en la saga de novelas de Volker Kutscher y cuenta la historia del inspector Gereon Rath, que dirige varias investigaciones. Las drogas, la política, los crímenes y el extremismo se mezclarán en esta historia.

A favor: Una serie europea que aportará una nueva perspectiva.

En contra: Puede ser muy densa. No apta para todos los paladares.

‘White Famous’ – 15 de octubre

Nos pasamos a la comedia. Conocemos a Floys Mooney, un cómico afroamericano lleno de talento que, poco a poco, está alcanzando la fama. No todo va a ser fácil para el humorista, que se va a ver en la tesitura de tener que dejar a un lado sus principios si quiere pasar por el aro y hacerse famoso.

Una crítica a lo que se esconde tras bambalinas en el mundo del espectáculo, ironizando con la peor cara de la sociedad. Jay Pharoah es el ‘White Famous’ al que conoceremos a mediados de octubre, primero en Showtime, después llegará también a Movistar+.

A favor: Una comedia ácida, sin pelos en la lengua.

En contra: Puede convertirse en un personaje lleno de clichés, y muy cansino.