Rectifico. Viendo más actuaciones de #OTGala0 están a años luz de la calidad de @SVTmelfest . Una pena no seguir referencias que funcionan.

No sé si es por una cuestión de estética o técnica, pero no se entiende que los cantantes de #OtGala0 no lleven monitores directos al oído.

— Manuel Cuéllar (@Manuelcuellar) October 23, 2017