A los seguidores de Becky G. nos les ha pasado por alto el cambio de la letra de la canción “Mayores”. Mientras que la versión original dice:

A mí me gustan mayores

De esos que llaman señores

De los que te abren la puerta

Y te mandan flores

A mí me gustan más grandes

Que no me quepa en la boca

Los besos que quiera darme

Y que me vuelva loca

Esta última parte fue modificada y se sustituyó por:

A mí me gustan más grandes

Que con un beso en la boca

Me haga volar en el aire

Y que me vuelva loca

Becky G ha realizado un directo en Periscope pocos minutos después de su actuación en ‘Operación Triunfo’ para aclarar el tema: “Yo no quería cambiar la letra”.

Así fueron las reacciones de los seguidores de Becky G

Becky G está haciendo un periscope explicando que han sido los de TVE los que le han obligado a cambiar la letra, que por favor no se enfaden con ella que no quería. #galaot1 — Darzee (@MacMaxGeorge) October 30, 2017

Becky G censurando justo lo que hace grande su canción #otgala1 pic.twitter.com/Qo3RqPOP33 — Toni Trigo (@tonitrigo) October 30, 2017