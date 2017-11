‘Gran Hermano’ está siendo una piedra en el zapato para Telecinco, canal que en ediciones anteriores ha rellenado su parrilla con especiales, debates y sucedáneos del reality-show más popular. En octubre se han visto obligados a recortar por todos los lados, la última hora de Sandra Barneda se ha visto relegada al late-night, y lo han convertido en una especie de debate que no hace muchos mejores datos que la versión reducida, y en el access, de su programa.

Por otra parte, Jordi González también ha vuelto al late-night. Hacía años que el ‘Debate de Gran Hermano’ no pisaba esta franja, o si lo hacía era porque venía alargado desde el prime-time, ocupando durante temporadas una noche entera en la cadena. Ahora Telecinco se ha visto en la tesitura de tener que recurrir al ‘Cine 5 Estrellas’ durante dos noches a la semana, y los resultados están siendo mejores que con el reality.

Jorge Javier Vázquez tampoco hace grandes datos, ha tocado suelo con poco más del 13% de share, en la gala semanal de ‘Gran Hermano’. El presentador ya ha reconocido que no son los datos que esperaba, y de hecho está marcando una serie de mínimos consecutivos, ni siquiera prostituir el formato con entradas que no vienen a cuento sirve para que levante cabeza.

Dejando a un lado el descalabro de ‘Gran Hermano’, que aún así lidera en varias noches de los jueves, el baile de programación ha sido una constante en la cadena desde que estrenaran temporada. Bertín Osborne ha sido el más perjudicado con los cambios, ha saltado un par de veces del miércoles al lunes, y viceversa. ‘La que se avecina’ es el nuevo arma de Mediaset, y la está usando para combatir contra los buques insignia de la competencia.

Cuatro, tocada y hundida

Telecinco no es la única sufridora de Mediaset España, de hecho ha terminado liderando, con un juego sucio que le costará caro, por el tema de la contraprogramación y todo eso. En Cuatro han sufrido las consecuencias del conflicto catalán, que laSexta ha sabido aprovechar de maravilla. También se ha visto obligada a cambiar la parrilla, debido a los movimientos de su hermana mayor. La que ha terminado más mareada ha sido Luján Argüelles, que se ha mudado del miércoles al lunes un par de veces en un mes, y así se ve resentida la audiencia de ‘¿Quién Quiere Casarse con mi Hijo?’, más floja que en ediciones anteriores.

El que está mejorando sus datos es Jesus Calleja. ‘Volando Voy’ está marcando sus mejores datos históricos en esta tercera temporada. Puede que la gente se empiece a cansar de la sobreinformación acerca de Cataluña, y por eso opten por relajarse con los paisajes que muestra Calleja, desde esos pueblos que desconocemos, a vista de pájaro.

laSexta ha arrasado este mes con sus especiales. Ferreras y Pastor han estado a pie del cañón, y no son los únicos, porque Mamen Mendizabal ha hecho máximos de audiencia, pasado el 15% de share, y las Noticias de la cadena han llegado incluso al 20% en alguna ocasión, cifras escalofriantes que no hacen ni los informativos de la pública, a años luz en rigurosidad informativa.

Otros programas destacables

El estreno de ‘OT 2017’ tuvo delante de la pantalla al 19% de la audiencia, cifra que no se tradujo ni en tres millones de espectadores, después del bombo que le ha dado TVE a la vuelta del formato. Lo peor es que esa aceptable cifra se ha menguado en su segundo pase, con un escueto 15,9%. No está mal para la pública, pero nos hemos gastado una millonada en el regreso de un cadaver, y aunque en calidad mejoró de una gala a otra, los números hablan por sí solos, y tal vez no fuera necesario revivir ‘OT’, cuando se han inventado programas musicales más modernos y efectivos, en emisión.

Uno de los últimos estrenos de La 1 se llama ‘¿Cómo lo ves?’, y no está exento de polémica. El programa de Carlos Herrera se basa en hacer encuestas que el público responde desde casa, y en plató invitan a unos cuantos rostros conocidos para comentar también las preguntas y sus posibles respuestas. Un espacio sencillo que pasaría sin pena ni gloria si no fuera por los comentarios del periodista y sus preguntas poco adecuadas para la televisión pública, como plantearse la defensa de un boicot contra Cataluña o poner sobre la mesa la trillada y casposa guerra de sexos.

Bastante mejor le funciona a Antena 3 ‘Tu Cara Me Suena’, aunque el casting de esta edición es menos popular, y eso le está pasando factura a la cadena, que ya ha anunciado una nueva temporada con anónimos, un error, solo van a conseguir quemar el formato. Por su parte, los viernes también compite ‘La Voz’, que lidera en sus últimas semanas, con permiso de la actualidad de laSexta.

Para terminar, el gran vencedor del mes, y de lo que vamos de temporada en general, es ‘Masterchef’, que se acerca al 25% de share cada martes. Los cocineros de La 1 siguen siendo líderes años después, y tampoco dudan que habrá nueva edición con anónimos. Aquí todo el que puede machaca su producto estrella, y creíamos que esto solo lo hacían en Mediaset, pero tal vez sea porque hubo una época en la que solo tenían éxito los productos del canal principal de Vasile. Ahora todos quieren más.