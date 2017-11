En general todos los anuncios buscan impactar, impresionar al espectador y en eso Media Markt es especialista. Por todos es conocido el lema “Yo no soy tonto” y ahora Media Markt celebra sus 18 años con un anuncio con la conocida canción “I Want It All” de Queen.

Anuncio de Media Markt

Canción del anuncio de Media Markt