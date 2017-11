El policía nacional, piragüista olímpico y recientemente galardonado con el Premio Nacional del Deporte 2016, Saúl Craviotto se hizo con el ‘oro’ del talent culinario con un menú de tres platos diseñado por él mismo. “Si tengo que definir lo que siento es felicidad”, dijo Saúl al recibir su premio. La gran final de MasterChef Celebrity 2 logró el mejor registro histórico en cuota y el más seguido de la temporada del programa, con más de 3,4 millones (29,7%) pendientes del duelo final con Silvia Abril, en La 1. La cadena pública se impuso ayer al resto de opciones con un 15,2% y en la franja de late night, con un 38,3%.

El horario en el que se conoció el ganador de la gran final de MasterChef Celebrity 2 ha provocado numerosas quejas de los espectadores, ya que el talent acabó a las 2:15 de la madrugada.

Que La1 entre en el juego de acabar tarde para subir el share, y encima como la que más (2:15!!!), me parece vergonzoso. Para qué una TV pública si se comporta cómo las privadas al 100%? #MCCelebrity @La1_tve #share #tv #cuotadepantalla — Marina_3m (@marina_3m3) November 22, 2017

Le he dicho a mi jefe que llego un par de horas tarde porque me quedé a ver la final de #mccelebrity Me ha dicho algo de ir a "personal" o algo así… — Gasparetto (@Gas_paretto) November 22, 2017

Me fui tan tarde a la cama por culpa de #MCCelebrity, que esta mañana me he encontrado conmigo misma en el pasillo de casa cuando me iba a trabajar. #sueño #graciasrtve #FelizMiércoles pic.twitter.com/fMhhpQFQHU — La Oveja Rosa (@LaOvejaRosa) November 22, 2017

Bueno… Tengo 5 horas para dormir… Si no fuese porque #MCCelebrity me ha gustado tanto, iba a quedarse hasta el final Rita La Cantaora… No es lógico que acaben programas tan tarde en días laborales!!!!!! Quiten programas de relleno como el de Cárdenas!! #HorariosLogicos — Fran R. (@fco_real) November 22, 2017

#MCCelebrity #MasterChefCelebrity cada dia acaba mas tarde . Tener que esperar a mas de las 2 de la madrugada para saber quien gana me parece demasiado tarde . — Diiana (@Diianavb) November 22, 2017

Después decís pero #MCCelebrity sin publicidad acaba más tarde que una final de GH o Supervivientes. — Adrià Rodríguez (@AdriRdzz) November 22, 2017

Para una vez que me engancho a #MCCelebrity

No pude acabar de verlo por el horario insufrible que tiene y ya me lo han spoileado.. malditas RRSS 😑 — Sara Santiago (@SaraSantiagoS13) November 22, 2017

Leo en Twitter que Saúl Craviotto ganó #MCCelebrity y que la final acabó a las 2:30h.Un horario muy conciliador con la vida laboral no? @rtve — David González (@dgonzalezrey) November 22, 2017

Dos cosas van a ser difícilmente superables después de este #MCCelebrity El nivelón del casting y el horario de fin de los programas… pic.twitter.com/2icnGtDyCq — Rocío Navarro (@rocionagar) November 22, 2017