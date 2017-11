La marca de juguetes Famosa ha sorpendido a todos los espectadores con su anuncio navideño. Recuperando el famoso villancico “las muñecas de Famosa se dirigen al portal…”, la marca reivindica que los padres jueguen con sus hijos porque “antes de lo que crees tus hijos dejarán de jugar”.

En el anuncio, creado por la agencia DDB, vemos imágenes de adolescentes discutiendo con sus padres mientras escuchamos el villancico.

Haciendo ya la carta de los Reyes Magos con Manuela, me he dado cuenta que en poco tiempo me tocará vivir lo que reza este anuncio #JuegaConEllos y no quiero perder el tiempo https://t.co/exc1wdiQpp

— Yanela Clavo F (@yanelaclavo) November 23, 2017