Según avanzan las semanas los profesores de ‘OT’ van exigiendo cada vez más esfuerzo a los concursantes. El pasado jueves, durante el pase de micros, se les dió un toque de atención a los alumnos de la academia: tenían que esforzarse más.

Con el ambiente un poco tenso Roi se quejó de que tenía que aprenderse tres canciones en pocos días, un comentario que no gustó nada a Manu Guix y a Noemí Galera que le respondió: “Igual en tu casa estás mucho mejor”.

Muchos seguidores de ‘Operación Triunfo’ no entendieron el enfado de Noemí Galera y se posicionaron a favor de Roi:

Durante una de las clases de hoy, Andrea, una de las profesoras de la academia de ‘Operación Triunfo’, le recomendó a Roi disculparse con Noemí Galera. Muchos espectadores creen que debe ser al reves, que la directora se disculpe con el concursante:

Mira, iba bien la cosa pero que sea Roi quien tenga que disculparse con Noemí cuando yo lo veo tan al revés pues no, que no, que no… Y que no.

Lo siento, que me perdonen por pensar diferente.#OTDirecto25N

— Andrea (@ot17_andrea) November 25, 2017