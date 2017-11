Lo han vuelto a hacer. Dos canales generalistas vuelven a poner frente a frente dos series nacionales de estreno. Como si estuviésemos sobrados de series de producción propia, y anda que no hay días y programas contra los que competir, pero ambas cadenas han decidido aprovechar el hueco dejado por ‘Masterchef Celebrity’. Ese 30% de share que cosechó la pública en la final del concurso culinario tendrá que repartirse este martes entre todas las cadenas, y qué mejor momento que este para lanzar la última apuesta del año.

La primera en anunciar el estreno de ‘Traición’ fue La 1 y, como suele ser habitual, Telecinco ha sido la segunda en mover ficha. El pasado miércoles Mediaset promocionaba por enésima vez ‘El Accidente’, pero en esta ocasión cambiaba el recurrente “próximamente” por un esperanzador “martes”. Y será el martes 28 de noviembre cuando estas dos grandes apuestas se enfrenten, y compitan, si no hay cambios de última hora, con el cine de Antena 3 y laSexta o el programa de Samanta Villar en Cuatro.

¿Qué veremos en ‘Traición’?

La vuelta de Ana Belén a la pequeña pantalla es lo que más se está comentando de ‘Traición’, pero la serie de La 1 tiene mucho más que mostrar. El drama se centrará en una familia ambiciosa, en la que la bondad brilla por su ausencia. La alarma salta cuando el patriarca de la familia anuncia que padece una enfermedad terminal, y decide llevar a cabo unos cuantos cambios en el negocio familiar.

No todos se toman de la misma manera la noticia, además la enfermedad de Julio, el patriarca, no es la única nueva, hay un secreto familiar al que todos van a tener que hacer frente. En el reparto, con Ana Belén, van a estar Helio Pedregal, Nathalie Poza y Manuela Velasco, entre otros rostros televisivos.

Las zancadillas estarán a la orden del día en esta ficción que puede recordar en algunos aspectos a ‘Gran Reserva’. De momento contará con diez episodios, esto no quiere decir que no sean prorrogables. La serie está bajo la dirección de Antonio Hernández y Lito Escalera, que confían no solo en el potencial del producto, sino también en el enganche de los actores y sus personajes.

¿Cómo es ‘El Accidente’?

Telecinco lleva semanas promocionando su nuevo thriller, y todo apuntaba a que iba a terminar estrenándose en 2018, pero la cadena ha encontrado el espacio idóneo para ‘El Accidente’. El martes seremos testigos también del piloto de esta serie nacional, producida por Daniel Écija.

En el reparto encontraremos a actores de la talla de Inma Cuesta o Quim Gutiérrez, a los que también hemos podido ver triunfando en la gran pantalla. ‘El Accidente’ está compuesta por 13 episodios, y tal y como pasa en todas las ficciones de hoy en día, nadie nos asegura que esos trece capítulos vayan a ser únicos, aunque previsiblemente cuenten con un final cerrado.

En esta historia, Lucía es la protagonista, una mujer atormentada por la desaparición de su marido tras un accidente de avión. No hay supervivientes, pero tampoco hay rastro de su esposo entre las víctimas, ni siquiera en la lista de pasajeros del vuelo malogrado. Por lo tanto, Lucía se verá en la obligación de descubrir qué hay detrás de todo eso, y puede que se dé cuenta de que está casada con un hombre al que no conocía del todo.