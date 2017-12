El mes de noviembre nos ha dejado alguna que otra novedad, más de las habituales en esta época, en la que las cadenas van cerrando temporadas y ediciones, de cara a una programación más descafeinada y navideña para diciembre. En cambio, este año no ha cesado la lucha por el share, y eso a veces es bueno para el espectador, porque así tenemos más ofertas para elegir.

No siempre es así, esto también trae cosas negativas, como la duración de los programas por la noche o las consecuencias de ver cómo se alargan más allá del late-night con el objetivo de arañar unas décimas. La fórmula que viene haciendo desde hace años ‘Gran Hermano’ la han copiado otros formatos como ‘Tu Cara Me Suena’ o, más recientemente, ‘OT 2017’. Así no.

Parece que el talent musical de La 1 está levantando cabeza, y en ocasiones hasta asusta a la potente ‘La que se avecina’. Esto se ve propiciado por las horas a las que termina, como la final de ‘Masterchef Celebrity’, que rozó el 30% de share, a cambio de sobrepasar las dos de la madrugada. Un insulto para el espectador, que generalmente tiene que madrugar, y una falta de respeto por parte de la cadena pública, que debería velar por la conciliación, algo en lo que tiene mucho que ver el horario de la televisión. Tal vez por eso la audiencia cada vez se decante más por plataformas streaming o visionados en diferido.

Cuatro y laSexta siguen estrenando

Los canales secundarios de los dos grandes grupos de televisión han continuado sacando artillería de cara al final de año. A Cuatro por fin le sonríen las cifras, o al menos en sus días de estreno. ‘Samanta y…’ pasó sin problemas los dos dígitos en su primer programa, y aunque su curva ha sido descendente, sigue siendo una de las primeras opciones de la noche. Algo así ocurrió con lo juego de Risto Mejide, el nuevo ‘Chester’ rozó el 10% de share, solo falta ver si el resultado seguirá dependiendo del invitado, ya que contó con María Teresa Campos, comunicadora con mucho tirón desde que destapó sus intimidades junto a sus hijas en un reality show que tendrá continuación.

Por su parte, Carlos Lozano puede estar satisfecho con el dato obtenido con ‘Granjero Busca Esposa’. La nueva edición del dating show de Cuatro ronda el 8% en su piloto, algo positivo para la cadena, con medias bastante por debajo de esa cifra últimamente. Si el canal rojo consigue mantener este rating se puede dar con un canto en los dientes, y así acabar el año con esperanza, porque lleva un curso bastante desastroso, y muy por debajo de laSexta.

De hecho, laSexta ha seguido apostando por la actualidad y los reportajes, y no ha cambiado mucho de rostros en sus novedades. Por una parte está Ana Pastor con otro programa, ‘Donde Estabas Entonces’, que cosecha buenas cifras en sus primeras emisiones. Tampoco ha estado mal el estreno de ‘Expediente Marlasca’ el domingo, el colaborador de ‘Más Vale Tarde’ se pone al frente de este espacio que lleva su apellido, una serie de investigaciones, siguiendo el estilo de laSexta en los últimos años.

También hay sitio para series

Mientras que unas como ‘La Casa de Papel’ se van, sin hacer mucho ruido, otras nuevas cubren ese espacio de la parrilla. En La 1 no les ha importado que el 2017 esté a punto de terminar, ‘Traición’ se estrenó con Ana Belén a la cabeza. Telecinco no tardó en mover ficha, el mismo martes vio la luz ‘El Accidente’, thriller que viene anunciando las últimas semanas y por fin ha encontrado sitio para ella.

Es una buena noticia que se siga produciendo ficción nacional, cada vez más ausente en las generalistas. Menos mal que Movistar+ está rescatando grandes guiones que no quedarán en un cajón olvidados. Sin hacer de menos a ficciones de Antena 3 que siguen su curso ascendente, como es el caso de ‘Tiempos de Guerra’, que se ha hecho con el liderazgo las últimas semanas, por delante del ya no tan gigante Bertín Osborne.