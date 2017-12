La serie ‘El Accidente’ tendrá solo una temporada de 13 capítulos (ya grabados) y con final cerrado.

‘El accidente’ es una adaptación libre de la ficción turca ‘Son’ que cuenta con un elenco artístico encabezado por Inma Cuesta, Quim Gutiérrez, Berta Vázquez, Alain Hernández, Jorge Bosch y Joel Bosqued, con la colaboración especial de Eusebio Poncela.

Sinopsis de ‘El Accidente’

Todo comienza con un accidente de avión en el que supuestamente ha embarcado José (Quim Gutiérrez), un modélico padre y esposo al frente de una pequeña empresa familiar. Nada más conocer la noticia, su mujer, Lucía (Inma Cuesta) empieza a recabar información sobre el suceso y pronto sabe que no ha habido supervivientes. Sin embargo, nadie parece saber nada de su marido, no le encuentran entre los fallecidos, no figura en la lista de los malogrados pasajeros… como si se hubiera evaporado en el aire. ¿Dónde está José? ¿Embarcó realmente en el avión? ¿Qué se oculta tras el dramático misterio? La confusión de Lucía es cada vez mayor a medida que empieza a descubrir detalles y a ver extrañas e incomprensibles reacciones en su entorno familiar, lo que le lleva a preguntarse si realmente conocía a su marido, si José era realmente quien decía ser y el hombre junto al cual formó una familia.