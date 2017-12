Es una estrella internacional de la música, con más de 180 Discos de Platino, múltiples reconocimientos a su trayectoria profesional (entre ellos un Grammy y tres Grammy Latinos) y más de 70 millones de copias vendidas en todo el mundo. Laura Pausini formará parte del jurado de ‘Factor X’, formato de éxito internacional que prepara Telecinco con Jesús Vázquez como presentador.

El jurado del programa, que la cadena producirá con FremantleMedia, también estará integrado por un presentador y publicista con acreditada experiencia como juez de talent shows, Risto Mejide; un conocido presentador de radiofórmula, Xavi Martínez; y un músico y productor musical legendario, Fernando Montesinos. Todos ellos se emplearán a fondo para seleccionar a los mejores candidatos, pulir las cualidades del grupo de cantantes que les sean asignados e intentar convertirles en las próximas estrellas de la canción.

Tras la masiva convocatoria de los primeros castings presenciales, que arrancaron el pasado 25 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid y que congregaron a miles de candidatos, ‘Factor X’ comienza a perfilar su siguiente fase. Una vez finalizado el proceso de selección el pasado sábado 16 de diciembre en Las Palmas, los candidatos que resulten elegidos se someterán al veredicto del jurado en las primeras entregas del programa e intentarán conseguir al menos tres votos positivos para continuar en el concurso, superar las fases sucesivas e integrar uno de los cuatro grupos de los que serán mentores Laura Pausini, Risto Mejide, Xavi Martínez y Fernando Montesinos.

A partir de este momento, los miembros del jurado emprenderán una intensa y reñida competición entre ellos para conseguir potenciar el talento de sus concursantes y hacerles brillar sobre el escenario con su asesoramiento, experiencia y conocimiento de la industria; intentar prevalecer sobre sus rivales; y conseguir la ansiada victoria de la mano de una futura promesa de la música.

Los miembros del jurado de ‘Factor X’ España

Laura Pausini

Ha vendido más de 70 millones de copias en Europa, Asia, Latinoamérica y Norteamérica; atesora más de 180 Discos de Platino, decenas de Discos de Oro y un Disco de Diamante y ha conseguido múltiples reconocimientos por su trayectoria musical, entre ellos un Grammy al Mejor Álbum Pop Latino en 2006, tres Grammy Latinos y cinco World Music Awards convirtiéndose en la cantautora italiana más importante de la historia. Ha compartido escenario con artistas internacionales como Kylie Minogue, Andrea Bocelli, Marc Anthony, Alejandro Sanz, Michael Bublé, James Blunt, Miguel Bosé y Paulina Rubio, entre otros. En televisión ha sido integrante del equipo de coaches de ‘La Voz 3’ en Telecinco junto a Alejandro Sanz, Malú y Antonio Orozco, así como de la última edición mexicana del formato, y en Italia ha sido presentadora de dos programas.

Una estrella mundial de la música como jurado de #FactorX 🙅🏻‍♀️ ¡Bienvenida! pic.twitter.com/TdIALKfTr9 — Factor X (@FactorXTV) December 19, 2017

Risto Mejide

Es uno de los creativos publicitarios y presentadores de televisión más reconocidos de España. Con casi 2,9 millones de seguidores en Twitter, más de 600K en Instagram y más de 873K en Facebook es también uno de los influencers más importantes de nuestro país. Actualmente presenta ‘Chester’ en Cuatro y próximamente volverá a ser miembro del jurado de ‘Got Talent España’ en Telecinco. Anteriormente ha valorado las actuaciones de otros talent shows como ‘Tú sí que vales’ y ‘Operación Triunfo’ y ha presentado formatos de entretenimiento como ‘All you need is love… o no’. En prensa colabora con El Periódico de Cataluña y ha sido tertuliano de los programas de radio ‘Protagonistas’ de Luis del Olmo y ‘Julia en la Onda’.

Xavi Martínez

Es uno de los prescriptores musicales más importantes de nuestro país, creador de formatos originales y presentador y director de ‘Lo + 40’, show musical radiofónico que se emite en Los 40 Principales. En la actualidad dirige y presenta #Real, formato de entrevistas por el que han pasado grandes estrellas musicales como Robbie Williams, Shakira, Ed Sheeran, Justin Bieber, Taylor Swift, Camila Cabello, Pablo Alborán, Alejandro Sanz y el grupo Coldplay. Desde el inicio de su carrera ha detectado el talento de numerosos artistas y ha dado a conocer en España fenómenos como Shawn Mendes, One Direction, Portugal The Man, Auryn, Fifth Harmony, Little Mix, Sweet California y Morat, entre muchos otros.

Él tiene instinto para detectar el talento musical y ahora lo buscará en #FactorX 🙅🏻‍♂️¡Bienvenido! pic.twitter.com/lWwC8Ctc1c — Factor X (@FactorXTV) December 19, 2017

Fernando Montesinos

Músico, productor y compositor, ha escrito canciones y producido más de un centenar de discos para artistas españoles y latinoamericanos como Chayanne, Pereza, Estopa, Los del Río y Paulina Rubio, entre otros. Durante sus 27 años de trayectoria profesional, Fernando Montesinos ha compaginado su labor de productor con la de músico, colaborando como guitarrista de Hombres G, Raimundo Amador o actualmente como bajista de la mítica banda de heavy metal OBUS. Además, es el responsable de los arreglos del musical ‘Marta tiene un marcapasos’ y ha producido numerosas sintonías para publicidad en televisión.