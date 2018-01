Movistar+ estrenó el mes pasado la primera temporada completa de ‘Vergüenza’, la nueva comedia que ha puesto patas arriba el género. Hacía tiempo que no me reía tanto con una nueva serie, aunque lo más destacado de ella no son las risas que provoca, sino la vergüenza por la que hace pasar al espectador.

1- Consigue su objetivo

Cuando leía opiniones o declaraciones de los responsables y actores de la serie pensaba que exageraban. En todas ellas apuntaban a lo mismo, “hace que te sonrojes de la vergüenza ajena”. Y así es, los protagonistas de esta historia no dejan de meter la pata y de llamar la atención en el peor de los sentidos, y además se sienten orgullosos de ello. Ten a mano un cojín para poder taparte la cara, sintiendo eso a lo que hacen alusión en el apropiado título de la serie.

2- El redescubrimiento de Javier Gutiérrez

Ya habíamos visto al actor hace años en ‘Los Serrano’, o también en ‘Águila Roja’. Sigue triunfando con la vis cómica como protagonista de ‘Estoy Vivo’, y éste podría ser su año, porque en ‘Vergüenza’ también está que se sale, dando un giro al personaje patoso de comedia. Además, Gutiérrez el año pasado también demostró en el cine que el drama no se le queda grande. Un crack que no ha encontrado techo.

3- Una pareja patética

Si todavía no has visto la historia, prepárate para sentir una especie de amor-odio hacia esta pareja. Jesús y Nuria son los protagonistas (Javier Gutiérrez y Malena Alterio), y los actores lo hacen de diez, pero es que tienen unos bombones de personajes. Muy bien escritos, con un equipo de guionistas que se las ingenia para que el matrimonio caiga cada vez más bajo y se meta en berenjenales de los que no saben salir. Jesús y Nuria traspasan la barrera del patetismo, pero le acabas contiendo gusto a sus situaciones absurdas.

4- Secundarios apropiados

Gutiérrez y Alterio son indiscutiblemente los protagonistas, todas las historias giran en torno a ellos, pero ‘Vergüenza’ no sería lo mismo sin su elenco al completo, compuesto por unos secundarios que no destacan en demasía, aunque se agradece que estén presentes cada equis tiempo. Miguel Rellán es el estricto padre de Nuria, con un papel que le viene como anillo al dedo. También son destacables los trabajos de Lola Casamayor, la madre de Nuria, o el compañero inseparable de Jesús, junto a su nueva novia, a la que confunden con su madre. Para rizar el rizo, se apuntan a clases de inglés, con una Ana Adams en un papel en el que la compadezco. Y esto solo es una pequeña muestra.

5- Duración perfecta

En Estados Unidos las comedias no suelen pasar de los 30 minutos, una fórmula que cada vez se extiende más por Europa. Por suerte, Movistar+ también está aplicando esta duración para sus series, y es un gustazo ver que una sitcom no se alarga con tramas metidas con calzador, o introduciendo personajes banales. En ‘Vergüenza’ no sobra nada, y esto es gracias a que la duración de cada episodio ronda los 25 minutos, y la temporada no pasa de los diez capítulos. Además, ya ha sido renovada por una segunda tanda, y al tener la duración apropiada, hace que tengamos ganas de seguir viendo más. Ya podrían aprender los canales en abierto.