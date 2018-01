La Obra Social La Caixa realiza su trabajo en todas las comunidades autonómicas y es algo que destaca en su nueva campaña publicitaria. En el anuncio realizado por la agencia La Résistance y bajo el lema “Comprometidos” podemos escuchar una canción que a muchos nos ha resultado familiar.

Para los que ya tienen una edad se acordarán de la serie ‘Aquellos maravillosos años’, ya que es la canción de la cabecera de esta ficción. Pero realmente la canción es “With a little help from my friends” de Joe Cocker. Este tema es una versión de la canción original de los Beatles.

Anuncio de la Obra Social La Caixa

Canción del anuncio de la Obra Social La Caixa