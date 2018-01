La cuarta temporada de la serie Younger está formada por 12 capítulos. TNT emite la serie los martes a las 22:30 horas.

La comedia creada y producida por Darren Star (Sexo en Nueva York, Sensación de vivir) alcanza una cuarta temporada llena de éxitos con una quinta entrega de capítulos ya confirmada. Sutton Foster encabeza un reparto en el que también figuran Nico Tortorella, Hilary Duff, Debie Mazar y Peter Hermann.

Sutton Foster es Liza, una mujer de 40 años que se hace pasar por una veinteañera para conseguir trabajo en el competitivo mundo editorial. Un nuevo mundo se abre ante sus ojos mientras debe encontrar el equilibrio entre su pasado y su nueva y ajetreada vida de millennial.

En la nueva temporada, Liza tendrá que reconstruir las relaciones que dejó en crisis la temporada anterior. ¿La juventud de Josh o la serenidad y madurez de Charles? He ahí el dilema, aunque no es descartable que entren en juego nuevos intereses sentimentales. Además, el futuro de Liza en Empirical está en entredicho y su amistad con Kelsey no pasa por el mejor de los momentos. Quizás ha llegado el momento de dejar de engañar a las personas a las que más quiere.

Para refrescar la memoria o para ponerse al día, las tres primeras temporadas de Younger estarán disponibles en vídeo bajo demanda hasta el 31 de enero. La cuarta temporada de la serie se emite todos los martes a las 22:30h con un doble capítulo.