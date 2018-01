Hasta el lunes en la gala definitiva no vamos a escuchar cómo quedan las voces, la puesta en escenas y la melodía completa de las canciones que han sido elegidas como candidatas para representar a España en Eurovision 2018. No obstante, una vez elegida la canción ganadora, es probable que siga sufriendo cambios, algo muy común en España, y que no debería ser así, porque el público ha votado el tema tal y como lo ha conocido en la gala que van a emitir dentro de ‘OT 2017’.

Son nueve candidatas, y aunque tras la primera toma de contacto alguna parezca el horror, cuando les oyes ensayar descubres que no hay ninguna que sea tan mala como podíamos esperar. A continuación descifro mi ranking, que podría variar el lunes en la gala, cuando muestren las cartas en plató.

9- “Camina” (Todos)

La descartaría por completo. Parece una canción de misa, y como himno para el programa tiene un pase, pero para llevarlo a a Eurovision en plan quinteto no me convence. La época de “Mocedades” ya pasó, y esto puede resultar hasta soporífero.

8- “El Remedio” (Ana Guerra)

Puede ser la única canción que directamente no me gusta, no le encuentro nada que me llame la atención. Independientemente de mi gusto, no creo que su papel vaya a ser determinante en Eurovision. Sí, es la que más raíces tiene, con un ritmo latino que gusta a gran parte del público europeo. Pero no.

7- “Magia” (Miriam y Agoney)

No destaca en absoluto entre las nueve propuestas, y eso es muy mala señal, porque en Eurovision van a ser más del doble, y tendrá más papeletas para pasar inadvertida. De todas formas, es un estilo pop-rock que me gusta, se nota la mano de David Otero, pero no favorece cantarla a dúo.

6- “Arde” (Aitana)

La benjamina se puede lucir en la gala de #OTVision con este tema compuesto por una “Sweet California”, y espero que no pase de ahí. Es un tema lineal, no arranca, exceptuando los pequeños giros que se pueden convertir en chillidos. Sorprende este tema para una chica de apariencia joven y angelical, eso juega a su favor, aunque la voz de Aitana me sigue pareciendo la más descontrolada, y en el festival podría meter la pata con más posibilidades que el resto.

5- “Lo Malo” (Ana Guerra y Aitana)

No es un reggaeton, como afirman muchos. Ni la letra es lo que aparenta, ni el estilo es lo que parece tras la primera escucha. Tiene una letra con significado que sirve de denuncia para el tipo de canciones que tanto se escuchan hoy entre los jóvenes. No faltan los tintes feministas. Para defender este rap hace falta personalidad, y deberían creerse el tema para poder llegar lejos con él, no es el caso Ana Guerra y Aitana.

4- “Al Cantar” (Amaia)

Tiene el sello de Rozalén, no cabe duda, y con ella podría triunfar en Eurovision. Amaia está hecha para cantar algo suyo, y este tema con su voz no termino de ver que empaste del todo. Queda muy bonito, pero no me gusta porque se hace aburrido por momentos, y eso no se puede permitir en tres minutos de actuación.

3- “Lejos de tu Piel” (Miriam)

La gallega tiene una voz espectacular que puede hacer que España quede en buena posición. La voz no lo es todo, le han puesto una canción con la que se pueda lucir, muy de diva, y eso tiene su público en Eurovision. Tal vez no para ganar, pero podría hacer un buen número, aunque hay varias así cada año en el festival.

2- “Tu Canción” (Alfred y Amaia)

Raúl Gómez ha escrito esta preciosidad de canción, que tarda en calar. Su único problema no es ese, haría especial hincapié en el gran parecido que tiene con la canción vencedora el año pasado. Desde la primera estrofa nos trae a la memoria a Salvador Sobral. Sin embargo, me gustaría ver a Alfred y Amaia sobre ese escenario en Lisboa, porque ningún otro va a transmitir tanto como ellos dos juntos.

1- “Que nos sigan las luces” (Alfred)

Con influencias rock, es la que más rompe de todas las candidatas. Me encanta el subidón del estribillo, que empasta a la perfección con el rollo de Alfred. Nil Moliner es el autor de este tema que lamentablemente no creo que esté entre los que más gustan al público de ‘OT 2017’.