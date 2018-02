Anuncio: Just Eat 2018 Título de la canción: Mr. Sandman – The Chordettes (Versión para el anuncio)

Anuncio Just Eat 2018

Canción anuncio Just Eat 2018

Just Eat ha lanzado un simpático anuncio adaptando la canción Mr. Sandman de The Chordettes. Los alimentos te animan a descargarte la aplicación con una divertida letra: “Descarga Just Eat, pide un manjar. Usa los dedos, nada de llamar. Burguer con chips. ¡Uff, como está el kobe!…”

