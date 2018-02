Los comienzos de año suelen ser duros para Telecinco, sobre todo esta vez que no tiene un reality show de cabecera. Las Navidades no sientan bien al primer canal de Mediaset España, sus películas y refritos no suelen funcionar tan bien como la emisión especial que prepara su máximo rival, Antena 3.

Telecinco ha podido ir creciendo en la última quincena de enero, subiendo esa temida cuesta y escalando décima a décima, hasta llegar a la cumbre pegado a Antena 3. Le ha salvado la Copa del Rey, ha hecho que Telecinco tome aire e impulso para adelantar a su competidora. También ha jugado sus cartas con lo nuevo de ‘Got Talent’, duplicando su emisión semanal y programando reposiciones como si no hubiera un mañana.

En este sentido no creo que Telecinco haya acertado. Machacar con un programa que está en horas bajas no es la solución, porque corren el riesgo de agotarlo. De hecho, a duras penas llega al 18% de share, cuando antes no bajaba de la barrera del 20%. Además, tienen en el cajón ficciones como ‘La Verdad’ o lo último de ‘La Voz Kids’, que se les va a caducar. No entiendo la manía que les ha entrado por emitir las series con cuentagotas, antes toda la parrilla se llenaba de ficción nacional y producción propia y funcionaba de maravilla. Claro, que el prime-time no empezaba a las 23:00.

Las tardes de Cuatro

Ya era hora de que Mediaset moviera ficha. Por un parte, dando una vuelta Telecinco con su parrilla del mediodía, y por otra arreglando las tardes de Cuatro, que piden un cambio a gritos. El trueque que han hecho no es algo tan novedoso cómo podíamos esperar, han pasado ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ a la sobremesa del canal rojo, y no parece que vaya a funcionar ni la mitad de bien que en su estreno. Lo más positivo de todo esto es que ‘Dani & Flo’ tienen los días contados, después de casi un año cosechando datos paupérrimos, que no digan que Mediaset no ha confiado en ellos, o que carece de paciencia, en este caso ha aguantado, y mucho.

Aprovechando el hueco dejado por ‘MyHyV’ en Telecinco, Ana Rosa Quintana ha visto alargado su programa, para competir de una manera más holgada con Griso. Por otra parte, ‘Cámbiame’ no podía ser menos y se ha sumado a la fiebre de la renovación, veremos cómo le sienta, pero es un espacio que nunca ha contado con grandes audiencias, por mucho bombo que le quieran dar en su propio canal.

En Cuatro también apuestan todavía por el periodismo puro y duro, con reportajes crudos y llenos de actualidad, así lo hemos comprobado en ‘Pasaporte Pampliega’, que no ha conseguido grandes datos, pero tampoco es un programa ambicioso para el gran público. Sustituye con dignidad a su predecesora, Samanta Villar.

El éxito de ‘OT 2017’

Hemos tenido que esperar a 2018 para que la última generación de ‘Operación Triunfo’ brille también en audiencias. Sería exagerado hablar de fenómeno, pero tienen su público fiel que les sigue a las firmas de discos y que ya está a punto de agotar las entradas de los conciertos programados. A un paso de la final, la gala especial que tenía como objetivo seleccionar al representan de Eurovision se ha saldado con un estupendo 23,6% de share, pasados los tres millones de espectadores.

No le ha ido tan bien al enésimo intento de ‘Las Campos’ por conquistar a la audiencia con sus preparados sketches. Pasan con más pena que gloria, haciendo el ridículo de una forma vergonzante, con la madre cediendo por saciar la sed de televisión y protagonismo de sus hijas. “A dónde hemos llegado, Maritere”. En Mediaset ha dado más alegrías la nueva etapa del ‘Chester’, en la que Risto Mejide repite como entrevistador, sin grandes cambios, pero con buenos resultados.

Por último, dos novedades que se quedan en el tintero y no han hecho mucho ruido. Por un lado, ‘Apaches’ en Antena 3, otra ficción que ha sufrido en el cajón y se ha encontrado con el espaldarazo de la audiencia, ya por debajo de los dos dígitos. Y en La 1 el ‘Desaparecidos’ de Silvia Intxaurrondo, que ha conseguido traspasar el 12% de share gracias a los curiosos que quisieron comprobar cómo sería el remake del mítico ‘¿Quién Sabe Dónde?’.