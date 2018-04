Después de dos meses con Antena 3 pisándole los talones, parece que marzo ha sido clave para que Telecinco se vuelva a distanciar de su principal competidor. El canal de Mediaset ha lanzado este mes su reality show estrella, ‘Supervivientes’, que los últimos años ha cosechado datos que no aporta otros programas de la cadena. Esto le servirá a Jorge Javier Vázquez para quitarse la espinita, y la “culpa”, por la desastrosa última edición de ‘Gran Hermano’.

Por si esto fuera poco, Telecinco ha tenido en su parrilla varios partidos de la selección que han ayudado a sumar décimas en el global, y eso que solo se trata de un calentamiento de cara al Mundial, con partidos amistosos que en alguna ocasión han superado la barrera del 30% de share. Además, las audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ tampoco funcionan mal en la empresa de Vasile, con hasta seis galas dedicadas a la fase favorita de la audiencia.

Si seguimos con los aciertos de Telecinco en este mes nos topamos con ‘Got Talent España’, que sigue liderando la mayoría de sus emisiones, aunque la competencia se lo intente poner difícil con ficciones exitosas como ‘Fariña’. Y Telecinco tampoco ayuda con la contraprogramación, y ahora con el afán por alargar lo que funciona, porque el talent show de Santi Millán tendrá nuevas entregas antes de la gran final.

Sorpresas del mes

A pesar de las buenas audiencias de Telecinco, la verdadera sorpresa ha venido de otras cadenas. Por una parte, la mencionada ficción ‘Fariña’, arrasó en su estreno, y ha seguido pisando fuerte el resto de semanas. En menor medida, pero con solvencia, se ha mantenido con buena salud ‘Cuerpo de Élite’, no es tan habitual que una vez pasadas las primeras semanas, una serie de Antena 3 se mantenga por encima del 17% de share.

Sin embargo, cuando hablo de sorpresas me refiero a otras que nadie esperaba. Todos intuíamos que ‘Supervivientes’ iba a seguir con su tónica habitual, enganchando a sus seguidores; o podíamos pensar que las series de Antena 3 iban a funcionar de maravilla en el comienzo de la primavera, pero lo de Cuatro, ¿quién se lo esperaba? ‘Ven a Cenar Conmigo Gourmet Edition’, ¡qué maravilla! La elección de los primeros comensales fue perfecta, encajaron de maravilla, con un montaje envidiable que dejó con ganas de más a los espectadores.

Cuatro ya prepara la segunda edición con otros famosos confirmados, como Alba Carrillo o Antonia Dell’Atte. La audiencia del concurso subió como la espuma a lo largo de las cuatro emisiones, y Mediaset no dudó en renovar no por una, sino por dos ediciones más. Por fin una buena noticia para Cuatro.

Visto y no visto

En La 1 continúan con un aceptable ‘Maestros de la Costura’, que no se ha terminado de hundir, como sí ha pasado con ‘Desaparecidos’, estancado en un solo dígito. El programa de Silvia Intxaurrondo tuvo un repunte con el caso del Niño Gabriel, del que se han hecho eco todas las cadenas de manera exagerada. Una vez más, informativos, magazines y hasta ‘Sálvame’ se han aprovechado de un suceso trágico que no necesitaba tal repercusión.

Dejando a un lado el triste acontecimiento, La 1 se arriesgó el viernes noche apostando por una magnífica Anabel Alonso, en un espacio de humor que se estrenó estrellado. ‘Dicho y Hecho’ no tenía ninguna gracia, y eso que muchos de sus colaboradores eran buenos, pero el formato puede que necesitara pulir ciertas secciones e ir amoldándose a los gustos de la audiencia, pero la pública, como si de una privada se tratara, eliminó el programa del prime-time tras la primera semana.

Algo similar ha ocurrido en Antena 3 con ‘American Crime Story: Versace’, en tres noches se han cargado los nueve episodios de la serie americana protagonizada por Penélope Cruz. Todo por no coincidir con la emisión en Netflix. La jugada no les ha salido del todo bien porque finalizaron la temporada con un mediocre 11,1% de share, poco más de un millón de espectadores que aguantaron tres capítulos del tirón. Así no hay manera.