Producido por Cuatro en colaboración con Mandarina Producciones, ‘Viajeros Cuatro’ recorrerá los cinco continentes descubriendo a fondo cada destino -desde sus lugares más emblemáticos hasta sus ambientes más desconocidos- y mostrará cómo viven, cómo se relacionan y cuáles son las tradiciones de sus habitantes.

El director de ‘Viajeros Cuatro’

Nacho Medina

“Queremos noquear al espectador, tocarle la fibra, estimularle, incluso que pueda ‘oler’ un destino”

Tras pasar por los diarios ABC, Marca, La Razón y la revista Tiempo, Nacho Medina ha ejercido de reportero en programas como ‘Andalucía Directo’ de Canal Sur, ‘Mi cámara y yo’ y ‘Madrid directo’ de Telemadrid’ y en los formatos de Cuatro ‘Callejeros’, ‘Frank de la jungla’ y ‘Soy noticia’.

Los reporteros de ‘Viajeros Cuatro’

Mónica Domínguez

“Viajar es soñar. Ojalá no despierte nunca de este nuevo trayecto”

Tiene alma viajera. Comenzó su trayectoria profesional en ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco y también ha colaborado en ‘Las mañanas de Cuatro’, ‘Hazte un selfie’ y ‘Dani y Flo’.

Lucas Goikoetxea

“Cada viaje es un thriller periodístico, una aventura plagada de curiosidades en un mundo apasionante donde se cruzan diferentes culturas”

Un rostro habitual de ‘Las mañanas de Cuatro’, ha trabajado también en ‘Callejeros Viajeros’. Reportero infatigable, mantiene intacta su necesidad de contar lo que ve y hacer un retrato que acerque las realidades más remotas al espectador.

Pedro Mardones

“Cada viaje es una vida diferente. Naces con cada uno, aprendes, vives y mueres. Trabajar en ‘Viajeros Cuatro’ es lo más cercano a la reencarnación”.

Ha desarrollado su carrera televisiva en Mediaset España, TVE, Telemadrid y Movistar+. Es capaz de llevar a la tuna de Granada delante de la casa del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y dedicarle una canción ante el estupor de sus vecinos.

Inés Paz

“Formar parte de este equipo supone unir dos pasiones: el periodismo y los viajes. Me encanta conocer diferentes culturas dejándome guiar por sus habitantes locales”.

Ha sido reportera de investigación en TVE y acaba de codirigir su primer documental grabado en el Pacífico Sur colombiano.

Marina Romero

“Viajar por un mundo tan inmenso me hace sentir muy pequeña, me motiva y me estimula porque sé que aún queda mucho por grabar”

Ha trabajado como periodista en Canal Sur, RNE, ‘El día después’ en Movistar + y As televisión. Es también autora del documental ‘Volver a Guatemala’.

Javier Silvestre

“Lo esencial de ‘Viajeros Cuatro’ es compartir el viaje con el espectador, que le den ganas de viajar o simplemente aprender que la belleza del mundo en el que vive es precisamente su diversidad”

Ha ejercido gran parte de su carrera en Barcelona colaborando en los servicios informativos de Onda Cero, Onda Rambla, Cadena Cope y Punto Radio, así como en la televisión autonómica privada 8TV. También ha desarrollado su labor en los programas ‘Hable con ellas’ de Telecinco y ‘Hazte un selfie’ de Cuatro.

Amaya Rey

“Viajar es como para los actores interpretar un papel, es vivir una vida que no es la tuya”.

Presentadora, reportera, guionista y locutora, Amaya ha colaborado en programas de Telecinco, AXN, Telemadrid o Canal Cocina. Viajera infatigable, como reportera ha sido testigo de la llegada de los osos polares en la Bahía de Churchill y ha conocido a la tribu de los Himba en Namibia.