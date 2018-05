Muchos estrenos que estaban esperando el momento oportuno para salir a la luz han empezado a emitirse en el mes de abril. Tras la Semana Santa las cadenas se han puesto las pilas, para que no se haga tarde y no meterse en el verano con los deberes sin hacer.

Uno de los programas más esperados ha sido ‘Factor X’, que está cosechando datos correctos en Telecinco, sin llegar a ser un bombazo, pero liderando en cada emisión. El talent show presentado por Jesús Vázquez ha dejado en segundo plano a una de las ficciones del año, ‘Fariña’, que ha llegado a marcar mínimo en uno de los últimos capítulos emitidos por Antena 3.

Mediaset se ha apresurado demasiado con ‘Factor X’, todavía sin haber finiquitado la edición actual de ‘La Voz Kids’, que está cosechando buenos datos, como de costumbre. Son dos espacios con un perfil similar, incluso repiten presentador y la figura de los coaches/jueces, compuesto por personas que repiten de otros programas del mismo corte, como Laura Pausini que ya estuvo en ‘La Voz’, o Risto Mejide, que hace poco cerró una etapa de ‘Got Talent España’.

La 1 no se queda atrás

En la televisión pública siguen exprimiendo su éxito de los últimos años, ‘Masterchef’, esta vez con la sexta edición de la versión con anónimos. La 1 ha aprovechado para renovar ‘Maestros de la Costura’, que sigue el mismo patrón que el concurso de cocineros, cambiando los fogones por las máquinas de coser. En las audiencias también hay un cambio notable, ‘Masterchef’ tiene muchos más seguidores que el programa de Raquel Sánchez Silva.

José Mota también ha vuelto a La 1, el humorista pasa desapercibido en la noche de los viernes. Esto no significa que le vaya mal, pero lejos quedan los grandes datos que marcaba ‘José Mota Presenta’ hace unos años, justo antes de cambiar la cadena pública por Telecinco. Su regreso a La 1 apenas hizo ruido, y sigue discreto.

La buena noticia es que la ficción nacional sigue asomando en nuestra televisión. Mientras que cadenas como Telecinco se empeñan en dedicar tres prime-times a ‘Supervivientes’, ignorando sus series por estrenar, otras como La 1 apuestan por la variedad. ‘Fugitiva’ de Paz Vega no está funcionando los jueves, precisamente frente al reality show de Jorge Javier Vázquez. En cambio, ‘La Otra Mirada’ se ha estrenado con algo más de suerte, aunque tampoco es para tirar cohetes, seguiremos de cerca la evolución del drama protagonizado por Macarena García.

Cuatro y laSexta siguen su línea

Cuatro continúa estancada, más de un punto por debajo de su rival más directo, laSexta. El canal rojo sigue sin levantar cabeza, puede que ‘Chester’, también con Risto Mejide, haga subir la cuota, en una franja que curiosamente ya funcionaba con Jesús Calleja. Con ‘Viajeros Cuatro’ no han tenido suerte, el nuevo espacio de reportajes sobre viajes no alcanza la popularidad ni el seguimiento que en su día obtuvo ‘Callejeros Viajeros’. Dar una vuelta a los programas de viajes podría ir a su favor, haciendo que diferentes famosos visiten esos lugares, o convirtiéndolo en un concurso tipo ‘Pekín Express’, ¿por qué no?

Por su parte, laSexta ha dado un giro a sus tardes dominicales, ahora con Cristina Pardo al frente en ‘Liarla Pardo’. Un programa que mezcla entretenimiento y actualidad, haciendo especial hincapié en la política, como no podía ser de otra manera en el canal verde. En prime-time estrena nueva temporada ‘Enviado Especial’, de Jalis de la Serna, con buena acogida, cerca del 7% de share contra ‘Supervivientes’.

Por último, destacar el final de ‘Cámbiame’, que venía haciendo desastrosas marcas, sustituido por una edición familiar de ‘Pasapalabra’, totalmente prescindible. En Antena 3 los viernes emiten una nueva temporada de ‘Ninja Warrior’, ni frío ni calor. Un concurso repetitivo que no termina de cuajar, aunque sus audiencias no sean del todo malas. Y la joya de la corona, la nueva etapa de ‘Via a Vis’ en FOX, el canal de pago ha dado una nueva oportunidad a la marea amarilla, y su estreno ha funcionado de maravilla, esperemos que siga así.