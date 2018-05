Maggie Civantos ha dejado ‘Vis a Vis’ en el comienzo de la nueva etapa en FOX. La serie goza de buena salud en la televisión de pago, y ha habido cambios importantes en ella, uno de ellos es la marcha de su protagonista, aunque no cierran la puerta a que pueda regresar en la cuarta temporada. El final de Maca, de momento, ha sido traumático, y de una forma que nadie esperaba. Sin la rubia por excelencia de Cruz del Sur/Norte las cosas no van a ser igual, pero quién dice que no puedan ser mejores.

1- Evolución del personaje

Macarena Ferreiro entró en Cruz del Sur como una “mosquita muerta”, de hecho así se iba a llamar la serie en un principio, hicieron bien en cambiar el nombre. Desde aquel momento, Maca no ha parado de crecer, incluso hasta hacerse con el control de buena parte de las presas, poniéndolas a su favor y liderando un grupo sólido fundamentado en la fidelidad. También ha tenido sus traspiés, hay ocasiones en las que se ha pasado de matona, pero es que en esa cárcel “o pisas o te pisan”. Ser una cabrona en algún momento dado forma parte de su evolución.

2- Enemistad con Zulema

Si hay algo que ha marcado el paso de Maca por prisión, eso ha sido su relación con Zulema. No se puede decir que lo suyo haya sido amor-odio, más bien lo llamaría conveniencia-odio. Hasta el último minuto han estado de alguna manera unidas, de hecho, la propia Zulema ha salvado la vida de la rubia. La venganza y la ira han estado presentes en esta pareja durante dos largas temporadas, y no quiero pensar que esto ha acabado, nos hace falta un duelo final entre estas dos icónicas presas antes de cerrar ‘Vis a Vis’.

3- Instinto enamoradizo

Maca no es una mujer de hielo, su corazón está muy caliente, y así lo ha demostrado siempre. Entró en la cárcel por amor, involucrándose en un robo porque así se lo pedía el corazón. Una vez dentro, tras ser traicionada, tuvo un affaire con Rizos, hacen una pareja estupenda, pero congenian mejor como amigas. En su tiempo en Cruz del Sur le dio tiempo para colarse por uno de los funcionarios, Fabio apoyó a Maca hasta límites insospechados, y ella también fue capaz de poner su libertad en peligro por huir con él en el final de la segunda temporada. Toda una rompecorazones.

4- Una mujer guerrera

Si hablamos de personajes femeninos fuertes en la televisión, Macarena Ferreiro no podía faltar. Ha llegado a su final en la serie dejando el listón muy alto, y no sólo por enganchar a la audiencia como una mujer fuerte y luchadora, también por demostrar que las escenas de acción pueden ser protagonizadas por el género femenino, sobre todo en la televisión nacional, donde no abundan este tipo de secuencias. Puede que Maca no sea abanderada de nada, pero en esta serie de mujeres, ella ha sido la principal, y lo seguirá siendo para muchos seguidores.

5- Maggie Civantos

Por último, destacar que Maca no sería nada sin un equipo de guionistas válido, como con el que cuentan en ‘Vis a Vis’. De todos modos, tampoco hubiese sido posible el desarrollo de este personaje sin su intérprete, Maggie Civantos. La actriz se ha dado a conocer ante el gran público gracias a la serie que vio la luz por primera vez en Antena 3, ahora ella también merece tener su propia evolución y probar nuevos proyectos, que por cierto no le van nada mal. Ha sido todo un detalle haberse prestado para dar un final a Maca, algo que no todos estarían dispuestos a hacer. Gracias, Maggie Civantos. Hasta pronto, Maca.