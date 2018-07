AMC ha anunciado la renovación de The Terror, su exitosa serie antológica alabada por la crítica. La trama de la segunda temporada se desarrollará durante la Segunda Guerra Mundial y se centrará en un espectro misterioso que amenaza una comunidad estadounidense de origen japonés, desde su hogar en el sur de California hasta la guerra en el Pacífico, pasando por los campos de internamiento.

El cocreador y productor ejecutivo de la segunda temporada de la antología The Terror es Alexander Woo (True Blood (Sangre fresca)) y Max Borenstein (Kong: La isla calavera, Godzilla). Está previsto que Woo también ejerza como showrunner. Se espera que la siguiente temporada de la antología The Terror se estrene en AMC en 2019 con 10 episodios. La serie será distribuida internacionalmente por AMC Studios y se estrenará en mercados de AMC Global, así como en determinados territorios de Amazon Prime Video. En España, AMC estrenará la serie de forma exclusiva. La segunda temporada de The Terror es una producción de AMC Studios, cuenta con Ridley Scott como productor ejecutivo, y está producida por Scott Free, Emjag Productions y Entertainment 360.

La primera temporada de The Terror obtuvo el segundo puesto entre las nuevas series dramáticas transmitidas por cable durante la actual temporada televisiva, y se encuentra entre las diez mejores emitidas en la televisión por cable financiada por la publicidad en los Estados Unidos. Ha sido bien recibida tanto por la crítica como por el público. Según Vulture, The Terror es “una horrible pesadilla del siglo XIX”. El Daily Beast la calificó de “Impresionante. Es la nueva serie más terrorífica de la televisión”. TV Insider dijo que era “una serie de calidad literaria y filosófica, a la vez que impactante y tremendamente aterradora”.

La segunda temporada de la serie de antología The Terror ha sido cocreada y producida por Alexander Woo y Max Borenstein, a partir de una idea de Borenstein. Woo, quien mantiene actualmente un acuerdo de desarrollo general con AMC, ejerce como showrunner. La serie, una producción de AMC Studios, está producida por Scott Free, Emjag Productions y Entertainment 360. The Terror también cuenta con Ridley Scott, Dan Simmons, David W. Zucker, Alexandra Milchan, Scott Lambert y Guymon Casady como productores ejecutivos.

La primera temporada de The Terror estaba inspirada en una historia real sobre el peligroso viaje realizado por la Marina Real británica en 1847 con el objetivo de descubrir el Paso del Noroeste. La primera temporada de The Terror muestra todo lo que puede ir mal cuando un grupo de hombres, muertos de frío, aislados, atrapados en los confines de la Tierra y desesperados por sobrevivir, luchan no sólo contra los elementos, sino también entre ellos.