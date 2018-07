Telecinco y Cuatro han arrasado en junio, pero no ha sido precisamente por los datos de sus nuevos programas o por el éxito de sus series, sino por la emisión del Mundial de Fútbol. Además, a eso hay que sumarle la final de ‘Supervivientes’, una de las más vistas de la historia del programa, con sus múltiples debates posteriores para estirar el chicle lo máximo posible.

Los partidos secundarios del Mundial se han emitido en Cuatro con éxito, haciendo que la media del canal suba hasta casi el 9% de cuota de pantalla. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Cuatro ha prescindido de su buque insignia por la llegada del Mundial. El canal rojo dejó de emitir ‘Las Mañanas de Cuatro’ a mediados de junio, y lo sustituyó por ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’, espacio con más oportunidades que cualquier otro.

El dating-show de Emma García no pasaba del 5% de share en la sobremesa de Cuatro, con el cambio de horario llega normalmente al 6, o poco más. No es una buena solución, teniendo en cuenta que el espacio político de Javier Ruiz alcanzaba los dos dígitos con facilidad cada día, siendo el programa con mejor cuota del canal. No solo esto, la ausencia de ‘Las Mañanas de Cuatro’ ha dado alas a ‘Al Rojo Vivo’, que vive una época dorada.

La estrategia de Mediaset era trasladar la audiencia de Javier Ruiz al canal principal, creando un programa del mismo corte para el mediodía, sustituyendo al fugaz ‘Pasapalabra en Familia’. Sonsoles Onega coge el testigo de Ana Rosa Quintana cada día, sin cambiar ni el plató, y se pone al frente de ‘Ya es Mediodía’, nueva tertulia política que no ha llamado en absoluto la atención de la audiencia. Incluso hacen menos audiencia que ‘Pasapalabra en Familia’.

Preparando el terreno para el verano

Cuando termine el Mundial de Fútbol, Telecinco lo va a pasar mal. El verano no es una época que se le dé bien a Mediaset España, aunque últimamente se han acostumbrado a sacarse programas de la manga y así rellenar espacios como ‘Sálvame’, que podría tomarse un descanso estival por primera vez en su historia. Ya han empezado a anunciar películas y series americanas guardadas en el cajón.

Por ejemplo, en Antena 3 han estrenado ‘El Cuento de la Criada’, drama protagonizado por Elisabeth Moss que es todo un fenómeno fuera de nuestras fronteras, aunque en Atresmedia se está desinflando a medida que avanzan los capítulos, como viene siendo habitual. El canal emite los episodios en tandas de dos o tres por semana, terminando la serie a altas horas de la madrugada, impidiendo que los que madrugan puedan seguir el hilo de la ficción. Luego se preguntarán por qué la audiencia cada vez opta más por otras plataformas.

No obstante, la serie americana ha liderado sus dos emisiones de junio, adelantando a la debilitada ‘La Verdad’, que ya han anunciado que pronto se tomará un descanso para regresar en otoño, cuando ya nadie se acuerde de ella y la competencia sea más dura. Telecinco ha estado guardando su apuesta del año todo el curso, esperando a que llegue casi el verano para detenerla semanas después de su estreno. ‘La Catedral del Mar’ también se ha disipado en Antena 3, pero su público es más fiel y cuantioso que el de la serie de Telecinco.

Para estrenos fugaces el de ‘Ahora, La Mundial’, con el chirriante Joaquín Prat Junior como conductor, y con colaboradores tan variopintos como Kiko Matamoros o Irene Junquera. El post-partido perdió prácticamente el 90% de la audiencia que estaba viendo el encuentro de La Roja contra la selección de Irán, un desastre que Vasile no ha tardado en remediar, eliminando fulminantemente de la parrilla ese esperpento del que solo se han leído críticas negativas.

No importa el verano

Algunos espacios se siguen estrenando a pesar de estar ya en pleno verano. Es el caso de ‘Scoop’ en laSexta, Mamen Mendizabal conduce este programa de reportajes que se mete en los casos más desconocidos y escabrosos. Siguiendo la línea editorial de laSexta, Mendizabal trae cada semana un nuevo puñado de testimonios y casos de corrupción en diferentes ámbitos, para aumentar el enfado de sus espectadores. A pesar del buen tiempo, las injusticias y los desfalcos se siguen cometiendo, y para no olvidarlo, laSexta ha estrenado en junio ‘Scoop’.

En la otra cara de la moneda está de nuevo Cuatro, con uno de sus aciertos de la temporada, ‘Ven a Cenar Conmigo Gourmet Edition’. El espacio culinario protagonizado por cuatro famosos ha estrenado con éxito su tercera temporada, superando la edición predecesora, que se emitió hace apenas un mes. En sus dos primeras emisiones no ha bajado del 8% de share. El humor es el ingrediente principal del concurso, que tiene a Luis Larrodera como imprescindible voz en off.