‘Juegos Sagrados’ (Netflix)

Continuamos con las series que se van a ir estrenando este verano. Si te gusta la acción y nos has dado con la ficción que te atrape, puede que ‘Juegos Sagrados’ sea lo que estás buscando. La primera temporada completa se verá a través de Netflix (6 de julio).

Se trata de una producción de Bollywood, y no es muy habitual ver en el catálogo de Netflix series hindúes. Basada en el best seller de Vikram Chandra, ‘Juegos Sagradas’ se adentra en Bombay, y nos meteremos en los ojos de un agente que intentará cazar a un famoso criminal, rodeado de corrupción y violencia. Ya ha sido comparada con ‘Narcos’, así que habrá que darle una oportunidad.

A favor: Este cambio de aires nos va a venir bien, salgamos o no de España este verano.

En contra: Las comparaciones son odiosas, con ‘Narcos’ han puesto el nivel de exigencia muy alto.

‘Heridas Abiertas’ (HBO)

Otra serie basada en una obra literaria, esta vez del puño y letra de Gillian Flyn (“Perdida”). Amy Adams es la protagonista de la miniserie compuesta por ocho capítulos que vió la luz el 8 de julio en HBO.

La actriz se mete en la piel de la periodista Camille Parker, una mujer que regresa al pueblo en el que nació y se reencuentra con su madre, con la que no tiene buena relación. Camille carga una pesada mochila llena de dramas y, sobre todo, heridas, algunas físicas provocadas por ella misma, pero las que más duelen son las que no se ven. Indagaremos en la vida de la protagonista mientras nos presentan un crimen que baña de intriga esta ficción, en la que no todo es lo que parece.

A favor: Una novela intensa que atrapa en gran parte por su personaje principal.

En contra: Algo dura para tratarse del verano.

‘Castle Rock’ (Hulu)

Stephen King y J.J. Abrams se unen para la nueva serie de Hulu. Ya es una tradición que casi cada verano King lleve a la pequeña pantalla una de sus obras, y en esta ocasión acompañado de uno de los grandes de la televisión.

‘Castle Rock’ es un popurrí de historias que King ha narrado en otras novelas, pero no es una adaptación de una de sus obras en concreto. Las historias transcurrirán en Maine, y no faltarán casas encantadas en medio del bosque, pesos fugados de prisión o niños de mirada inquietante. Hasta el 25 de julio no nos podremos colar en el nuevo Universo de King y Abrams.

A favor: Historias semi-inéditas de Stephen King, esto siempre funciona entre una sección fiel del público.

En contra: Las obras de King no suelen tener mucho tirón en televisión, esto no quiere decir que este verano vaya a ocurrir lo mismo.

‘Disenchantment’ (Netflix)

Saltamos hasta el 17 de agosto, fecha elegida por Netflix para lanzar ‘Disenchantment’, o lo que es lo mismo, ‘(Des)encanto’. Se nota la mano de Matt Groening en esta nueva serie animada que ya ha mostrado sus primeros retazos.

Ambientada en la Edad Media, ‘Disenchantment’ narra las desventuras de una princesa aficionada a la bebida, algo poco habitual en este tipo de cuentos. Con un humor dirigido al público adulto, la comedia contará también con dos secundarios imprescindibles, un enérgico elfo y un demonio que no se separará de la particular princesa.

A favor: Groening regresa dispuesto a romper moldes. Pinta muy bien, y original.

En contra: Netflix empieza tener overbooking de series animadas para adultos. Esto es bueno para nosotros, pero malo para los estrenos que se encuentran con una competencia enorme.

‘Jack Ryan’ (Amazon)

Serie basado en el popular héroe creado por Tom Clancy, y protagonizada por John Krasinski (‘The Office’). El protagonista es un analista de la CIA metido en una peligrosa misión por primera vez. Jack Ryan descubre un patrón en la comunicación terrorista que le lanza al centro de una peligrosa misión.

Amazon tiene planeado estrenarla en la recta final del verano, el 31 de agosto. Las distintas misiones y aventuras de Jack Ryan han sido adaptadas a la gran pantalla en numerosas ocasiones, ahora es el turno de Krasinski en televisión.

A favor: Pura acción de la televisión yanqui, esto siempre viene bien para cierto sector de la audiencia.

En contra: Un héroe olvidado, o desconocido, para muchos. Tal vez no sea necesario rescatarlo.