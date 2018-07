1- ‘Pasapalabra’

Aunque estamos acostumbrados a verlo todos los días del año, incluso en fines de semana o en la sobremesa en algunos intentos de Telecinco por exprimir el formato, es cierto que ‘Pasapalabra’ se estrenó en verano del año 2000. Precisamente el 10 de julio de aquel año en Antena 3, conducido por Silvia Jato, y una vez en Telecinco pasaría el testigo a Christian Gálvez, que mantiene la labor de presentador en uno de los concursos más longevos de la televisión nacional.

2- ‘Grand Prix’

Ramón García presentó durante diez veranos ‘El Grand Prix’, con las vaquillas como protagonistas. La 1 cosechó grandes datos de audiencia con este concurso que contaba con pruebas tan memorables como “La patata caliente” o “Los bolos”. Dos pueblos de la geografía española se enfrentaban cada semana en una colección de pruebas ridículas, con la “fiesta nacional”, el toro y la tradición como telón de fondo. Más tarde pasó a la Forta, y algunas cadenas autonómicas lo emitieron con Bertín Osborne a la cabeza.

3- ‘Yo Soy Bea’

Puede parecer extraño, pero una de las series más exitosas de la historia de Telecinco vio la luz por primera vez en la estación de menor consumo televisivo. Hablamos de ‘Yo Soy Bea’, que se está repitiendo en la actualidad en Divinity, cosechando buenos datos, muy superiores a la media del canal. Ruth Núñez y Alejandro Tous protagonizaron la adaptación española de esta telenovela, haciendo testigos de su romance a millones de espectadores. Curiosamente se estrenó en verano (julio de 2006), y terminó tres veranos después, en agosto del 2009.

4- ‘Nada es para Siempre’

Otra serie que comenzó en la época estival, pero con peor suerte que la mencionada anteriormente. ‘Nada es para siempre’ surgió en Antena 3 con la idea de destronar a ‘Al salir de clase’, y coronarse como la serie teen de una generación, algo que no consiguieron ni de lejos. Empezó floja y no termino para echar cohetes, pero el canal tuvo paciencia y la mantuvo tras el verano. Por muchos giros que dieron en el guion, no pasó del año y medio.

5- ‘Lluvia de Estrellas’

Bertín Osborne vuelve a aparecer en este artículo, parece que la audiencia de verano ha estado ligada de alguna manera al cantante andaluz. Producido por Gestmusic, el talent show se estrenó en junio de 1995, aunque tras la primera edición, el concurso pasó a emitirse en distintas épocas del año, ya no sólo en temporada baja. También tuvo versión infantil, especiales y un revival en TVE, de la mano de Sonia Ferrer en 2007, pero pasó desapercibido.

6- ‘El Karaoke de Telecinco’

En la década de los 90 la música y la televisión estaba muy ligada, sobre todo en los programas refrescantes de verano. Telecinco sacó el plató a la calle en uno de los primeros access prime-time de la historia de España. ‘Karaoke’ estaba presentado en principio por Paco Morales, integrante de “La Década Prodigiosa”, y más tarde salió del programa para dar paso a otro presentador y a otra etapa, en la que la ganadora resultó ser Nuria Fergó.

7- ‘Identity’

Los concursos suelen salir bien parados en verano. En el año 2007, La 1 estrenó ‘Identity’ con Antonio Garrido a la cabeza. La mecánica consistía en averiguar el oficio o la habilidad de cada persona, mezclando sus capacidades, como si de un “¿Quién es Quién?” se tratara. Probó suerte un verano más, pero los espectadores cayeron como moscas, y no supimos más de él.

8- ‘Lo Sabe, No Lo Sabe’

El simpático Juanra Bonet dio el salto en solitario con este concurso de Cuatro. Se emitió en el access prime time del verano del año 2012, y debido a sus buenas marcas continuó durante todo el año. El desgaste del concurso fue importante, tanto es así que bajó la cuota de share a más de la mitad, y aun así Cuatro confió en el programa de Bonet hasta diciembre del próximo año. La mecánica era muy sencilla, el participante ni siquiera tenía que contestar a las preguntas, lo hacían otras personas que se encontraba por la calle. Solo tenía que decir si sabrían o no la respuesta.