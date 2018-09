El comienzo de ‘GH VIP 6’ ha superado en audiencia a las últimas ediciones del formato, con un 24,9% de share y 2,4 millones de espectadores. A mi parecer, la primera gala ha carecido de ritmo, necesitaron dos horas para presentarnos a tan solo cinco concursantes, y encima nos dejaron con las ganas del encuentro más esperado de la edición, el de las ex de Carlos Lozano.

Jorge Javier Vázquez vuelve a hacer de maestro de ceremonias, algo ya habitual en los programas de la cadena. El presentador se estrena como titular en ‘GH VIP’, y se desenvuelve mucho mejor que en la versión de anónimos, sobre todo con los concursantes que ya conoce, y a los que ha entrevistado en muchísimas ocasiones en el ‘Deluxe’. Concretamente, estas son mis primeras impresiones sobre los participantes de este año:

Oriana

La pija de la edición, es difícil que alguien le quite el puesto, porque lo suyo cada vez parece más una parodia. Su momento con el burro es irrepetible, no me hubiese sorprendido que abandonara la primera noche. O adecentan la casa, o la Barbie venezolana no va a aguantar ni un asalto en Guadalix.

Tony Spina

¿Qué necesidad había? El único aliciente para tener a este hombre en la casa es su relación con Oriana, pero lejos de llevarse mal con ella, la expareja mantiene una estupenda relación, incluso diría que todavía saltan chispas entre ellos. Ha cambiado mucho desde ‘Supervivientes’, también en la forma de hablar, igual descubrimos un Tony que se moja más.

Aramis Fuster

Aquí está la más esperada de todos, la que la mayoría de fans de ‘GH VIP’ había metido en sus quinielas. En pequeñas dosis nos gana a todos, pero es cierto que puede ser demasiado intensa. Disfrutemos de su modo surrealista de vivir la experiencia, porque me da a mí que no va a durar mucho en la casa.

Suso

Nos lo han vuelto a meter con calzador. Se comporta como un machirulo con el cerebro de un mosquito, y espero que todo sea una pose. Miremos el lado bueno, no le quedan más realities para incordiar. Y su vídeo de presentación ha servido para alegrar la vista a un@s cuant@s.

Makoke

Era de esperar que en la primera gala Jorge Javier la acribillara a preguntas sobre su ruptura con Kiko Matamoros. Ella ha sido la primera que ha aprovechado la situación para entrar en la casa por un caché más alto que en anteriores ediciones. No obstante, espero que de juego por lo ocurrido dentro de la convivencia, y que no tengamos que hacer de ‘GH VIP’ un ‘Deluxe’.

Isa Pantoja y Techi

Lejos de llevarse a matar, estas dos parece que tienen una relación cordial, o incluso de amigas. Entran en son de paz, y eso nos hace ver que meter a Techi no ha tenido ningún sentido, con la de rostros que podrían haber introducido para enfrentar a la pequeña de Isabel Pantoja. Ah, Chabelita sigue igual de sosa que siempre, qué poco desparpajo.

El Koala y Darek

La organización de ‘GH VIP’ es muy cachonda, y por eso ha metido al galán de la edición junto al concursante más rústico. Puede que sus diferentes estilos y físicos no sean una barrera para que creen una bonita amistad, sería divertido. El Koala sabemos que se encargará de los animales con buen humor, y Darek esperemos que demuestre que es algo más que un cuerpo escultural, y el ex de Ana Obregón.

Ángel Garó

Al principio parecía que estaba algo desubicado, pero no solo por encontrarse con la casa patas arriba y llena de animales. Garó debe ser un tipo complicado en la convivencia, bastante estridente y con ganas de protagonismo. Veremos si consigue mantener su papel 24 horas.

Verdeliss

La youtuber con seis hijos y uno en camino es aparentemente dulce y simpática. Maneja a la perfección las cámaras y sabe cómo quedar bien ante ellas. En ‘GH VIP’ no vpodrá borrar las escenas que no le gusten. No entiendo el morbo por su embarazo, deseo que demuestre que merece ser ganadora por otros aspectos.

Aurah y Asraf

Puede que sean los más desconocidos de esta lista. Ambos aparecieron en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, aunque se han hecho populares por otros asuntos, ella por tener un hijo con un futbolista, y él por colgarse la banda de Mister Universo. Aurah no ha tardado en colarnos el drama de su hijo, muy triste pero tal vez no fuera necesario empezar por ahí. Asraf fue pretendiente de Sofía Suescun, así que le va la marcha.

Monica Hoyos

En la gala de presentación se ha comportado como una niña irritable, aludiendo desde el primer minuto a “su concurso”, como si todo girara a su alrededor. Es bueno que se haya confiado los primeros días en que no va a participar junto a su enemiga, así la caída será más dura.

Miriam Saavedra

Exagerada, repelente y con una voz insoportable, pero nos encanta verla en su show. Un show que solo ella se cree y le ha venido muy bien a Hoyos para que se vuelva a hablar de ella. Miriam aparecerá con ganas de guerra, es indudable, y Mónica no se quedará atrás. Me gustaría que todo pegara un giro de 180 grados y las ex de Lozano se terminaran llevando bien.