La serie ‘Patrick Melrose’ tiene 5 capítulos. La serie se estrena exclusivamente en Sky y está protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Narcisista, esquizoide y alcohólico suicida. Así se define el propio personaje, víctima de una historia tan desgarradora como hilarante adaptada de las homónimas novelas semiautobiográficas de Edward St. Aubyn.

La serie comienza en 1982, con un Patrick Melrose a punto de volar a Nueva York para recoger el cadáver de su padre. A partir de ese momento da comienzo un viaje que hace parada en la Francia de los años 60, el Nueva York de los 80 y Reino Unido a principios de los 2000.

En el trayecto, de 5 episodios, la serie presenta a un personaje traumatizado por una infancia marcada por un padre inflexible y una madre negligente y alcohólica.

Esos acontecimientos darán lugar a un Patrick Melrose adulto adicto a la droga y al alcohol, sustancias que utiliza para apartarse de una clase social a la que tiene tanto apego como desprecio.

La producción ha sido nominada a 5 premios Emmy, donde Benedict Cumberbatch opta al galardón de Mejor Actor de Miniserie, sumado a las nominaciones de Mejor Miniserie, Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Casting.

Junto a Cumberbatch, encabezan el reparto la actriz Jennifer Jason Leigh, conocida por su trabajo en Los Odiosos Ocho, de Quentin Tarantino, o en la 3ª temporada de Twin Peaks. También participan en la producción Hugo Weaving (Matrix, El Señor de los Anillos), Anna Madeley (The Crown), Blythe Danner (Los Padres de Él), Allison Williams (Girls), Pip Torrens (The Crown), Jessica Raine (Llama a la Comadrona), Prasanna Puwanarajah (Doctor Foster), Holliday Grainger (Strike), Indira Varma (Juego de Tronos) y Celia Imrie (Bridget Jones’ Baby).

Esta nueva serie se suma a la lista de producciones originales de Sky, en la que ya se encuentran éxitos como Gomorra, que estrenará su cuarta temporada en primavera de 2019, Save Me, que también ha confirmado su segunda temporada para 2019, o The Last Panthers. Además, Sky estrenará El descubrimiento de las brujas el próximo 6 de noviembre y El Milagro próximamente.